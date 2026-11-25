ABW zatrzymała Damiana S. za wpisy o zamachu w Krakowie

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przekazał we wtorek informację o akcji funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Do ujęcia 29-letniego Damiana S. doszło 12 listopada, a śledczy zarzucają mężczyźnie wywołanie fałszywego alarmu oraz publiczne pochwalanie przestępstwa.

Z ustaleń prokuratury wynika, że w dniach od 10 do 11 listopada podejrzany publikował w mediach społecznościowych groźne komunikaty. Zapowiadał w nich przeprowadzenie masowego zamachu na życie i zdrowie wielu osób, wskazując, że do ataków między innymi w Krakowie dojdzie 11 oraz 14 listopada.

Damian S. pochwalał atak w Krakowie i zapowiadał więcej ofiar

Na samych zapowiedziach rzekomego niebezpieczeństwa działalność 29-latka się nie skończyła. Prokuratura Krajowa poinformowała, że podejrzany otwarcie pochwalał atak terrorystyczny, który miał miejsce w Krakowie 7 listopada.

Autor internetowych publikacji przekonywał również o skali planowanego przez siebie uderzenia. Twierdził, że liczba ofiar nowego zamachu będzie aż dziesięciokrotnie wyższa od bilansu wcześniejszego krakowskiego ataku.

- Podejrzany chciał w ten sposób poważnie zastraszyć wiele osób, wiedząc, że zagrożenie nie istnieje – podkreślił rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Areszt dla Damiana S. Prokuratura Krajowa stawia zarzuty

Postępowanie w tej sprawie prowadzi zachodniopomorski wydział zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Śledczy oficjalnie postawili już Damianowi S. zarzuty wywołania fałszywego alarmu oraz publicznego pochwalania przestępstwa.

Zaledwie dobę po ujęciu mężczyzny, 13 listopada, sprawą zajął się Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód. Zgodził się on z argumentacją prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na jeden miesiąc.

Jaka kara grozi za wywołanie fałszywego alarmu?

Polskie prawo przewiduje surowe konsekwencje dla osób wywołujących fałszywe alarmy. Za pojedynczy tego typu czyn można trafić za kratki na okres od sześciu miesięcy do ośmiu lat, natomiast w przypadku większej liczby takich incydentów wymiar kary wzrasta nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Przepisy kodeksu karnego precyzują również sankcje za publiczne pochwalanie popełnienia przestępstwa. W takiej sytuacji sąd może wymierzyć sprawcy grzywnę, karę ograniczenia wolności bądź skazać go na pobyt w więzieniu do jednego roku.

Odpowiedzialność karna za groźby o zamachach w internecie

Organy ścigania przypominają, że publikacje umieszczane w przestrzeni wirtualnej również podlegają odpowiedzialności karnej. Służby skrupulatnie monitorują treści zdolne wywołać panikę lub gloryfikujące przemoc, niezależnie od tego, czy autor uznaje je za zwykły żart, prowokację, czy formę aktywności w sieci. Przypadek 29-latka wyraźnie dowodzi, że publikowanie w mediach społecznościowych gróźb o zamachach oraz pochwalanie zbrodni bardzo szybko kończy się zatrzymaniem i prokuratorskimi zarzutami.

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