Z powodu północnego wiatru i tak zwanej cofki - przekroczone zostały dziś stany alarmowe w porcie w Trzebieży i w Policach. Tam doszło do podtopienia przystani Polskiego Związku Wędkarskiego i pobliskiej mariny.Teraz już na szczęście woda zaczęła opadać.Według synoptyków - wiatr zmieni kierunek i osłabnie, co powinno sprzyjać uspokojeniu sytuacji.

- W porozumieniu ze służbami jesteśmy gotowi do reakcji, jednak nic nie wskazuje obecnie na jakiekolwiek większe zagrożenie w regionie - podkreśla Marek Synowiecki z Wód Polskich w Szczecinie.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniami obowiązują do jutra [25.11].