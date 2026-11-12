„Spektrum Edukacji” w Szczecinie - konferencja o szkole dostępnej dla każdego

Już 24 listopada w Szczecinie odbędzie się konferencja „Spektrum Edukacji”.

Program konferencji skupia się na realnych problemach, z jakimi mierzy się środowisko oświatowe. W trakcie panelu dyskusyjnego oraz wykładów głos zabiorą uznani eksperci:

dr n. hum. Izabela Fornalik opowie o niezgodności płciowej u nastolatków z uwzględnieniem neuroatypowości oraz o praktycznym wsparciu ucznia w środowisku szkolnym,

opowie o niezgodności płciowej u nastolatków z uwzględnieniem neuroatypowości oraz o praktycznym wsparciu ucznia w środowisku szkolnym, prof. UAM dr hab. Beata Jachimczak poruszy temat niezrozumienia dziecka z ADHD oraz nadreaktywności uczniów w kontekście edukacji włączającej,

poruszy temat niezrozumienia dziecka z ADHD oraz nadreaktywności uczniów w kontekście edukacji włączającej, dr Grażyna Leśniewska przybliży zagadnienie równych szans i inkluzji w rzeczywistości akademickiej.

Wyjątkowym punktem programu będzie rozstrzygnięcie konkursu „Supermoce bez barier” połączone z wręczeniem nagród.

Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, psychologów, rodziców, przedstawicieli samorządów oraz wszystkich osób zainteresowanych tworzeniem szkoły otwartej na różnorodne potrzeby uczniów.

Konferencja odbędzie się we wtorek, 24 listopada 2026 roku, w godzinach 9:00–15:30 (rejestracja rusza o 8:20) w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy online. Dla osób, które nie będą mogły pojawić się osobiście, organizatorzy przewidzieli transmisję online.