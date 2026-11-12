„Spektrum Edukacji” w Szczecinie - konferencja o szkole dostępnej dla każdego

Oliwia Rudnicka
Oliwia Rudnicka
2026-11-12 14:09

Wydarzenie podsumuje działalność pierwszego w mieście Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) i stanie się przestrzenią do rozmowy o najważniejszych wyzwaniach współczesnej szkoły.

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Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie, z lewej strony, leżą dwa stosy książek. Stos bliżej centrum składa się z książki z niebieską okładką na wierzchu i zieloną pod spodem; stos z prawej strony zawiera dwie białe książki, z których jedna ma niebieski grzbiet. Dalej widoczna jest duża, pusta sala lekcyjna z rzędami szarych stołów i krzeseł z jasnego drewna, ustawionymi na ciemnoszarym dywanie. Na ścianie frontowej sali znajduje się duży ekran wyświetlający wielobarwną, rozbryzganą grafikę, a obok niego, po prawej, pusta biała tablica. Po lewej stronie ekranu widać niewielką tablicę i otwarty laptop na stole, obok którego stoi zielona roślina w białej doniczce. Po prawej stronie sali znajdują się wysokie okna, przez które wpada jasne światło, oraz szafki na dokumenty.

Już 24 listopada w Szczecinie odbędzie się konferencja „Spektrum Edukacji”.

Program konferencji skupia się na realnych problemach, z jakimi mierzy się środowisko oświatowe. W trakcie panelu dyskusyjnego oraz wykładów głos zabiorą uznani eksperci:

  • dr n. hum. Izabela Fornalik opowie o niezgodności płciowej u nastolatków z uwzględnieniem neuroatypowości oraz o praktycznym wsparciu ucznia w środowisku szkolnym,
  • prof. UAM dr hab. Beata Jachimczak poruszy temat niezrozumienia dziecka z ADHD oraz nadreaktywności uczniów w kontekście edukacji włączającej,
  • dr Grażyna Leśniewska przybliży zagadnienie równych szans i inkluzji w rzeczywistości akademickiej.

Wyjątkowym punktem programu będzie rozstrzygnięcie konkursu „Supermoce bez barier” połączone z wręczeniem nagród.

Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, psychologów, rodziców, przedstawicieli samorządów oraz wszystkich osób zainteresowanych tworzeniem szkoły otwartej na różnorodne potrzeby uczniów.

Konferencja odbędzie się we wtorek, 24 listopada 2026 roku, w godzinach 9:00–15:30 (rejestracja rusza o 8:20) w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy online. Dla osób, które nie będą mogły pojawić się osobiście, organizatorzy przewidzieli transmisję online.

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