Szczecinianie mogą już powoli ostrzyć łyżwy!

Mieszkańcy Szczecina i turyści ponownie zyskają miejsce do zimowej aktywności! Na mieszkańców czeka zadaszona tafla przy ulicy Władysława Szafera, na której jednocześnie może bawić się około 150 osób. Za organizację tego miejsca odpowiada spółka Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. Obiekt ma działać codziennie przez ponad trzy miesiące, aż do końca lutego przyszłego roku, nie wyłączając świąt oraz ferii zimowych.

Na miejscu nie trzeba martwić się o brak własnego wyposażenia. Działa tam wypożyczalnia, w której można zaopatrzyć się w łyżwy, kaski, a także specjalne podpórki ułatwiające początkującym stawianie pierwszych kroków. Organizatorzy pomyśleli również o pełnej dostępności obiektu - dzięki specjalnej platformie z tafli mogą bezpiecznie korzystać osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Otwarcie już w piątek - 20 listopada. Na miejscu gwarantowana świetna zabawa oraz nasza pomarańczowa strefa, oczywiście w rytmach hitów na czasie. Zapraszamy!