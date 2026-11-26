Chrzest promu Bursztyn Unity w Szczecinie

Uroczysty chrzest nowej jednostki odbył się 11 listopada na Wałach Chrobrego w Szczecinie. W uroczystości wzięli udział reprezentanci sektora morskiego oraz władz państwowych, w tym premier Donald Tusk. Ceremonia stanowiła symboliczne włączenie najnowszego statku POLSCA Baltic Ferries do służby, a kilka dni później prom zaczął regularnie kursować na trasie ze Świnoujścia do szwedzkiego Ystad.

POLSCA Baltic Ferries chwali frekwencję. Klienci pytają o Bursztyn Unity

Choć jednostka dopiero od niedawna figuruje w rozkładzie jazdy, już spotkała się z bardzo przychylnym odbiorem ze strony klientów. Przewoźnik POLSCA Baltic Ferries przekazuje, że poziom zapełnienia promu jest satysfakcjonujący, a osoby rezerwujące bilety coraz częściej dopytują bezpośrednio o rejsy na pokładzie Bursztyna Unity.

„Cieszy nas, że Bursztyn Unity wzbudza zainteresowanie pasażerów. Widzimy, że podróżni zwracają uwagę na nową jednostkę, pytają o nią podczas rezerwacji i świadomie wybierają ją na swoją podróż do Szwecji. To dobry początek i potwierdzenie, że inwestycje w nowoczesną flotę mają znaczenie również z perspektywy klientów” – podkreśla Katarzyna Antoń, dyrektor marketingu POLSCA Baltic Ferries.

Takie zainteresowanie stanowi dla przewoźnika dowód na to, że wysoki standard podróży oraz nowoczesność floty odgrywają coraz większą rolę przy wyborze przeprawy przez Morze Bałtyckie.

Oferta „Bursztyn na start”. Ile kosztuje rejs do Ystad dla dwóch osób?

Przewoźnik chce zachęcić kolejnych klientów do przetestowania nowego statku, dlatego uruchomił specjalną promocję pod nazwą „Bursztyn na start”. Obejmuje ona pakiet rejsu okrężnego dla dwojga pasażerów na trasie Świnoujście–Ystad–Świnoujście.

W ramach opłaty podróżni otrzymują samą przeprawę, nocleg w kabinie dwuosobowej oraz śniadanie. Cena takiego pakietu wynosi 390 złotych przy wyborze kabiny wewnętrznej lub 450 złotych, jeśli pasażerowie zdecydują się na kabinę zewnętrzną.

W trakcie postoju w porcie podróżni mogą opuścić pokład i wybrać się na zwiedzanie Ystad, czyli jednego z najpopularniejszych miast na południu Szwecji. Promocja dotyczy wybranych kursów od poniedziałku do czwartku, które zaplanowano w terminie od 23 listopada do 10 grudnia 2026 roku.

Nowoczesna jednostka na Bałtyku

Bursztyn Unity zalicza się do grona najbardziej zaawansowanych jednostek pływających po Bałtyku. Statek jest zasilany skroplonym gazem ziemnym, czyli napędem LNG, dzięki czemu emituje mniej spalin i w mniejszym stopniu obciąża środowisko naturalne.

Przewoźnik zwraca także uwagę na dużą wygodę podczas samej przeprawy. Zastosowane na pokładzie rozwiązania technologiczne sprawiają, że nowy prom pracuje ciszej niż starsze jednostki, co podnosi komfort pasażerów w trakcie wielogodzinnej podróży morskiej.

Promocje Black Weeks na polskich promach

Kolejną ofertą przygotowaną przez POLSCA Baltic Ferries jest kampania Black Weeks. Klienci mogą w jej ramach skorzystać z 25-procentowej zniżki na całe kabiny oraz pojedyncze miejsca w kabinach.

Akcja rabatowa dotyczy wszystkich połączeń i terminów figurujących w rozkładzie rejsów. Oznacza to, że tańsze bilety obowiązują nie tylko na Bursztynie Unity, lecz także na bliźniaczym promie Jantar Unity oraz popularnej Varsovii i pozostałych statkach należących do tego armatora.

System nalicza ulgę automatycznie w trakcie internetowego zakupu biletu, więc pasażerowie nie muszą podawać żadnego kodu rabatowego. Promocyjne rezerwacje online są dostępne do 29 listopada 2026 roku.

Rejsy między Polską a Szwecją. Nowy prom przyciąga pasażerów

Dobre wyniki na początku eksploatacji Bursztyna Unity dowodzą, że nowy statek szybko zyskuje uznanie podróżnych kursujących między Polską a Szwecją. Wprowadzone przez armatora obniżki cen sprawiają z kolei, że przełom listopada i grudnia to dogodny moment na odbycie rejsu przez Bałtyk i osobiste przetestowanie najnowszego polskiego promu.

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie

100