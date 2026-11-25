Zaszczepiła 40 dzieci nieznaną substancją. Sąd złagodził wyrok pielęgniarce

Ta zagadkowa sprawa wyszła na jaw w 2019 roku, kiedy jedna z matek zorientowała się, że szczepienie u pielęgniarki kosztuje mniej niż sam preparat w aptece. Chodziło o szczepionkę skojarzoną, która miała chronić niemowlęta przed kilkoma chorobami. Kobieta skontaktowała się z producentem i dowiedziała się, że szczepionka o podanym numerze i serii nigdy nie została przez niego wyprodukowana. Nieprawidłowości w książeczce zdrowia dziecka odkrył również inny rodzic.

Ewa B. pracowała w jednej z przychodni w Szczecinku. Sprawa dotyczy szczepień wykonanych w latach 2016–2019. W kwietniu 2025 roku sąd pierwszej instancji skazał pielęgniarkę na trzy lata więzienia. Jej obrońca złożył apelację.

Nie wiadomo, czym zaszczepiono dzieci. Sąd zmienił wyrok

Sąd Okręgowy w Koszalinie uznał, że nie udowodniono, iż działania pielęgniarki bezpośrednio zagrażały zdrowiu lub życiu dzieci. Sędzia Rafał Podwiński wskazał, że nie przeprowadzono postępowania dowodowego dotyczącego stanu zdrowia małych pacjentów. Nie ustalono również, jaką substancję im podano i jakie były tego skutki. Wątpliwości „należało interpretować na korzyść oskarżonej”.

Ostatecznie 64-letnia emerytowana pielęgniarka została skazana na rok i sześć miesięcy więzienia za oszustwo oraz tysiąc złotych grzywny. Nadal obowiązuje ją pięcioletni zakaz wykonywania zawodu pielęgniarki. Musi także zwrócić rodzicom pieniądze pobrane za szczepienia. Chodzi o kwoty od 100 do 1000 zł. Wyrok jest prawomocny, jednak stronom przysługuje kasacja.

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