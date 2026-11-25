Połączenia z numerem +49. Oszuści dzwonią nawet kilka razy dziennie

Mieszkańcy różnych regionów Polski odbierają nawet kilka razy dziennie telefony z niemieckiego numeru. Dzwoniący kuszą wysokimi zarobkami przy prostej pracy zdalnej lub za granicą. Zdarzają się również tak zwane głuche telefony oraz krótkie połączenia, w których nadawca rozłącza się po jednym sygnale, zostawiając ślad o nieodebranej próbie kontaktu.

Kolejne doniesienia wskazują, że samo połączenie z niemieckiego numeru stanowi jedynie wstęp do znacznie bardziej rozbudowanej pułapki.

Mechanizm działania powtarza się niemal za każdym razem. Najpierw dzwoni zagraniczny numer z propozycją atrakcyjnego zatrudnienia, a następnie rozmówca próbuje przenieść dalszy kontakt na komunikator.

Przeniesienie rozmowy na WhatsApp i Telegram

Samo odebranie połączenia i wysłuchanie nagrania lub rozmówcy nie musi od razu powodować problemów, jednak zagrożenie pojawia się w kolejnym kroku. Jak ostrzega Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, dzwoniący bardzo szybko proponuje przejście na komunikator WhatsApp lub Telegram, gdzie rozpoczyna się właściwa faza oszustwa.

Według CBZC przeniesienie konwersacji poza oficjalne kanały to często pierwszy etap wyłudzania pieniędzy albo danych. Funkcjonariusze apelują, aby nie kontynuować takiej rozmowy i nie otwierać przesyłanych linków.

Ofiary często dostają wiadomości z odnośnikami prowadzącymi do stron, które wyglądają jak profesjonalne formularze zgłoszeniowe lub portale rekrutacyjne. W rzeczywistości witryny te powstają wyłącznie w celu wyłudzenia informacji od użytkowników.

NASK o telefonach od oszustów. Wycieki danych i presja czasu

O sprawę podejrzanych połączeń zapytali ekspertów z NASK dziennikarze „Faktu”. Uzyskana odpowiedź może budzić niepokój.

„Jesteśmy świadomi, że to częsty sposób działania oszustów i faktycznie ich nasilenie może być efektem wycieków danych, choć nie można takiego faktu jednoznacznie potwierdzić” – przekazał gazecie „Fakt” przedstawiciel NASK.

Specjaliści wskazują przede wszystkim na wywieranie presji czasu przez dzwoniących. Sygnałem ostrzegawczym powinny być sytuacje, w których rozmówca nalega na szybkie działanie, tłumacząc to ograniczoną ofertą lub koniecznością natychmiastowej reakcji.

„Do połączeń, w których rozmówca wywiera na nas presję działania, powinniśmy podchodzić z ostrożnością, rozłączać się i samodzielnie weryfikować przekazane nam informacje” – podkreśla NASK.

Fałszywe oferty pracy na WhatsAppie. Jakie dane wyłudzają przestępcy?

Eksperci z NASK od lat alarmują w sprawie fałszywych propozycji zatrudnienia przesyłanych przez aplikację WhatsApp. Z ich doświadczeń wynika, że po wejściu na podstawioną stronę internetową oszuści mogą żądać od użytkownika:

podania danych osobowych,

numeru PESEL,

danych karty płatniczej,

loginów i haseł,

wykonania przelewu „aktywacyjnego”,

wpłaty depozytu lub opłaty rekrutacyjnej.

W części przypadków przestępcy najpierw wypłacają ofierze drobne kwoty za realizację prostych zadań, aby zbudować zaufanie. Dopiero w kolejnym etapie żądają wpłaty większych sum lub podania wrażliwych danych, o czym informował również CERT Orange.

Czym jest spoofing? Numer +49 nie musi oznaczać połączenia z Niemiec

Specjaliści przypominają, że widoczny na wyświetlaczu kierunkowy +49 nie dowodzi, iż ktoś faktycznie dzwoni z Niemiec. Cyberprzestępcy coraz częściej stosują tak zwany spoofing, czyli metodę polegającą na podszywaniu się pod inne numery telefonów.

W praktyce na ekranie wyświetla się wiarygodny numer, podczas gdy połączenie realizowane jest z zupełnie innego miejsca. Z tego powodu o skali zagrożenia świadczy zachowanie rozmówcy, a nie ciąg cyfr na wyświetlaczu.

Jak zweryfikować nieznany numer telefonu?

Po odebraniu telefonu z nieznanego numeru nie należy wpadać w panikę, lecz najpierw wpisać ciąg cyfr w wyszukiwarce internetowej. Takie numery często figurują na portalach i forach gromadzących zgłoszenia o niechcianych połączeniach, gdzie internauci dzielą się swoimi doświadczeniami.

Numer warto też wpisać w wyszukiwarkę aplikacji takiej jak WhatsApp, co pozwala czasem zobaczyć nazwę firmy, zdjęcie profilowe lub inne szczegóły ułatwiające identyfikację. Rozwiązanie to nie daje jednak pełnej pewności, ponieważ przestępcy mogą sfałszować również te informacje.

Sprawdziliśmy kilka numerów używanych w takich połączeniach. Pod jednym z nich pojawił się profil kobiety o egzotycznym imieniu i nazwisku, które kojarzy się bardziej z państwami Bliskiego Wschodu niż z Niemcami. Zdecydowana większość sprawdzonych numerów pozostała jednak anonimowa, dlatego należy podchodzić do nich z rezerwą, nie oddzwaniać i najlepiej od razu je zablokować.

Gdy dzwoniący przedstawia się jako pracownik firmy rekrutacyjnej, eksperci zalecają sprawdzenie nazwy przedsiębiorstwa, jego strony internetowej, profili społecznościowych i danych kontaktowych. Najlepiej samodzielnie odszukać numer firmy i zadzwonić do niej niezależnie od otrzymanej wiadomości, co pozwoli szybko potwierdzić prawdziwość oferty pracy.

Oszustwa na rekrutację i przejmowanie kont

Komunikatory internetowe są regularnie wykorzystywane przez cyberprzestępców do atakowania Polaków. NASK już wcześniej informował o oszustwach „na rekrutację”, podczas których sprawcy podawali się za pracowników działów HR znanych przedsiębiorstw, kierowali rozmówców na WhatsAppa, a stamtąd odsyłali do fałszywych witryn imitujących prawdziwe portale rekrutacyjne.

Z kolei specjaliści z CERT Polska ostrzegali przed akcjami nastawionymi na przejmowanie kont na WhatsAppie za pomocą fałszywych konkursów, wyłudzania kodów weryfikacyjnych czy linków do głosowań. Po zdobyciu dostępu do profilu ofiary oszuści rozsyłają kolejne wiadomości do osób z jej listy kontaktów.

Jak chronić swoje dane?

Specjaliści reprezentujący NASK, CERT Polska oraz CBZC przedstawiają wspólne zalecenia:

nie klikaj linków przesłanych przez nieznajome osoby,

nie wysyłaj zrzutów ekranu na prośbę rozmówcy,

nie podawaj kodów SMS i kodów BLIK,

nie przekazuj danych bankowych ani skanów dokumentów,

nie wpłacaj „opłat aktywacyjnych” za rozpoczęcie pracy,

każdą ofertę sprawdzaj samodzielnie w oficjalnych źródłach.

Nawet chwila nieuwagi po odebraniu pozornie niewinnego połączenia może zakończyć się utratą oszczędności lub kradzieżą tożsamości.

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