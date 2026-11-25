Organizatorzy przygotowali aż trzy niezależne sceny i bogaty line-up, na który składa się kilkunastu artystów z Polski i zagranicy:
- WATER STAGE – przestrzeń dla fanów głębszych, melodyjnych podróży muzycznych. Zagrają:
- PAPRYKARZ STAGE – lokalny akcent i progresywna energia, o którą zadbają: Bart95 B2B Lukas Pike, Damian S, Katharsis, MOYSIEJ B2B TOM45, Proggcast i Rafa’EL
- FIRE STAGE – najmocniejsze uderzenie tej nocy. Za konsoletą staną: Arctic Moon, Doxx, EightyOne, Liam Williams, Lopez DJ B2B Shanai DJ, Max Tresher oraz Rene Oldenburg.
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