Mężczyzna nagle zasłabł na ulicy. Uratowali go policjanci

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Zdecydowana reakcja przechodnia w Szczecinie
Sytuacja miała miejsce na jednej z ulic Szczecina. Przypadkowy świadek dostrzegł człowieka, który nagle opadł z sił i stracił przytomność. Obserwator natychmiast wybrał numer alarmowy 112, aby ściągnąć na miejsce odpowiednie służby ratunkowe.
Dyspozytor bez zwłoki wysłał w tamto miejsce załogę z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego szczecińskiej komendy miejskiej, która akurat znajdowała się w najbliższej okolicy.
Błyskawiczna reanimacja podjęta przez patrol
Mundurowi zjawili się na miejscu błyskawicznie i od razu zdiagnozowali krytyczny stan poszkodowanego. Ze względu na brak funkcji życiowych u nieprzytomnego mężczyzny, policjanci natychmiast przystąpili do masażu serca i podjęli pełną resuscytację krążeniowo-oddechową.
W tym samym czasie do akcji zadysponowano już załogę karetki pogotowia. Szybkość podjętych przez mundurowych czynności była w tym momencie kluczowa dla przetrwania pacjenta do czasu przyjazdu specjalistycznego zespołu ratunkowego.
Funkcjonariusze przywrócili akcję serca
Zdecydowane i profesjonalne uciski klatki piersiowej przyniosły oczekiwany skutek, a mężczyzna ostatecznie odzyskał funkcje życiowe. Chwilę później na miejscu zjawili się ratownicy medyczni, którzy przejęli pacjenta i zajęli się bezpośrednią stabilizacją jego stanu zdrowia.
Takie interwencje dobitnie udowadniają skuteczność regularnych kursów z udzielania pierwszej pomocy, które przechodzą wszyscy funkcjonariusze. Wiedza zdobyta przez policjantów na szkoleniach często okazuje się absolutnie kluczowa w decydujących momentach na ulicy.
Szczecińska policja apeluje do świadków wypadków
Komenda udostępniła opisywaną sytuację w ramach tegorocznych obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego, przypadającego trzynastego października. Funkcjonariusze zaznaczają, że sukces w ratowaniu ludzkiego zdrowia zawsze wynika z płynnego współdziałania policji, jednostek straży pożarnej oraz załóg pogotowia.
Jednocześnie mundurowi proszą wszystkich mieszkańców, by nigdy nie ignorowali osób potrzebujących pomocy na ulicy. Wykręcenie numeru alarmowego i podjęcie podstawowej reanimacji przez przechodniów to najważniejszy krok, który może uchronić poszkodowanego przed przedwczesną śmiercią.