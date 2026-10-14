Mężczyzna nagle zasłabł na ulicy. Uratowali go policjanci

Zdecydowana reakcja przechodnia w Szczecinie

Sytuacja miała miejsce na jednej z ulic Szczecina. Przypadkowy świadek dostrzegł człowieka, który nagle opadł z sił i stracił przytomność. Obserwator natychmiast wybrał numer alarmowy 112, aby ściągnąć na miejsce odpowiednie służby ratunkowe.

Dyspozytor bez zwłoki wysłał w tamto miejsce załogę z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego szczecińskiej komendy miejskiej, która akurat znajdowała się w najbliższej okolicy.

Błyskawiczna reanimacja podjęta przez patrol

Mundurowi zjawili się na miejscu błyskawicznie i od razu zdiagnozowali krytyczny stan poszkodowanego. Ze względu na brak funkcji życiowych u nieprzytomnego mężczyzny, policjanci natychmiast przystąpili do masażu serca i podjęli pełną resuscytację krążeniowo-oddechową.

W tym samym czasie do akcji zadysponowano już załogę karetki pogotowia. Szybkość podjętych przez mundurowych czynności była w tym momencie kluczowa dla przetrwania pacjenta do czasu przyjazdu specjalistycznego zespołu ratunkowego.

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Funkcjonariusze przywrócili akcję serca

Zdecydowane i profesjonalne uciski klatki piersiowej przyniosły oczekiwany skutek, a mężczyzna ostatecznie odzyskał funkcje życiowe. Chwilę później na miejscu zjawili się ratownicy medyczni, którzy przejęli pacjenta i zajęli się bezpośrednią stabilizacją jego stanu zdrowia.

Takie interwencje dobitnie udowadniają skuteczność regularnych kursów z udzielania pierwszej pomocy, które przechodzą wszyscy funkcjonariusze. Wiedza zdobyta przez policjantów na szkoleniach często okazuje się absolutnie kluczowa w decydujących momentach na ulicy.

Szczecińska policja apeluje do świadków wypadków

Komenda udostępniła opisywaną sytuację w ramach tegorocznych obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego, przypadającego trzynastego października. Funkcjonariusze zaznaczają, że sukces w ratowaniu ludzkiego zdrowia zawsze wynika z płynnego współdziałania policji, jednostek straży pożarnej oraz załóg pogotowia.

Jednocześnie mundurowi proszą wszystkich mieszkańców, by nigdy nie ignorowali osób potrzebujących pomocy na ulicy. Wykręcenie numeru alarmowego i podjęcie podstawowej reanimacji przez przechodniów to najważniejszy krok, który może uchronić poszkodowanego przed przedwczesną śmiercią.

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Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie