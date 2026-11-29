Interwencja policji przy ulicy Dąbrowskiego w Świnoujściu. 24-letnia matka spała w mieszkaniu

W sobotę, 28 listopada około godziny 10.30 świnoujscy funkcjonariusze przyjęli zgłoszenie o małej dziewczynce chodzącej bez opieki po chodniku przy ulicy Dąbrowskiego w centrum miasta. Jak podaje portal iswinoujscie.pl, półtoraroczne dziecko było ubrane wyłącznie w piżamę oraz skarpetki. Dziewczynka nie weszła na jezdnię, ponieważ w porę zareagowali przechodnie, którzy zaopiekowali się nią i wezwali na miejsce służby.

Mundurowi szybko ustalili adres zamieszkania dziecka i dotarli do jego matki. „W toku podjętych czynności funkcjonariusze ustalili, że w czasie, gdy dziewczynka samodzielnie opuściła mieszkanie, jej 24-letnia matka spała. W mieszkaniu znajdowało się również drugie dziecko w wieku około 10 miesięcy” – przekazała portalowi iswinoujscie.pl młodszy aspirant Alicja Biernat z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu.

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500 złotych mandatu dla matki ze Świnoujścia. Oboje dzieci przewieziono do szpitala

Wezwani na miejsce ratownicy medyczni podjęli decyzję o przewiezieniu obojga dzieci do szpitala. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 24-latki alkomatem, a badanie wykazało, że kobieta była trzeźwa. Funkcjonariusze poinformowali o zdarzeniu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu.

Funkcjonariusze nałożyli na matkę mandat w wysokości 500 złotych z artykułu 106 Kodeksu wykroczeń. Przepis ten przewiduje karę dla osób, które nie dopełniają obowiązku opieki nad dzieckiem poniżej siódmego roku życia i dopuszczają przez to do sytuacji zagrażającej jego zdrowiu.

Dotychczas nie udało się ustalić, jak długo półtoraroczna dziewczynka znajdowała się poza mieszkaniem. Szybka reakcja przechodniów pozwoliła jednak uniknąć tragedii.