THE SEA Wellness Resort to nowy obiekt na mapie Międzyzdrojów

THE SEA Wellness Resort to jeden z najnowszych obiektów na polskim wybrzeżu. Oficjalnie rozpoczął działalność 5 listopada 2026 roku, a jego budowa trwała od 2024 roku. Kompleks powstał przy Promenadzie Gwiazd 15 w Międzyzdrojach, na terenie dawnej bazy rybackiej. Obejmuje dwa połączone budynki, w których znajduje się łącznie 153 apartamenty. Obiekt zaprojektowano z myślą o wypoczynku w wysokim standardzie, łączącym bliskość natury z rozbudowaną ofertą wellness. Jego dużym atutem jest położenie w pierwszej linii brzegowej – z jednej strony goście mają Bałtyk i plażę, a z drugiej wejście na szlaki Wolińskiego Parku Narodowego.

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Propozycja THE SEA Wellness Resort obejmuje termin od 23 do 27 grudnia 2026 roku. Minimalna długość pobytu wynosi trzy noce, a goście mogą wybrać apartament w jednej z dostępnych kategorii. W cenie pakietu uwzględniono śniadania oraz kolacje, w tym uroczystą wieczerzę wigilijną 24 grudnia.

Na tym jednak nie koniec. Osoby przyjeżdżające do obiektu 23 lub 24 grudnia będą mogły zameldować się wcześniej, już od godziny 13. Z kolei 27 grudnia, w miarę dostępności, przewidziano możliwość późniejszego wymeldowania, do godziny 14.

Ile kosztuje Boże Narodzenie w THE SEA Wellness Resort?

Za świąteczny pobyt w obiekcie trzeba zapłacić od 1020 zł za noc. Rezerwacja obejmuje minimum trzy noclegi, co oznacza, że przy najniższej stawce trzydniowy pobyt kosztowałby od 3060 zł. Ostateczna kwota zależy jednak od wybranej kategorii apartamentu i dostępności. Poniżej zamieszczamy to, co dokładnie obejmuje oferta:

minimum 3 noclegi w wybranej kategorii apartamentu w terminie 23–27 grudnia 2026

w wybranej kategorii apartamentu w terminie 23–27 grudnia 2026 codzienne świąteczne śniadania

kolacje w ramach pobytu, w tym uroczystą kolację wigilijną 24 grudnia

mini lunch wigilijny 24 grudnia

wcześniejsze zameldowanie od godziny 13:00 w dniach 23 i 24 grudnia

w dniach 23 i 24 grudnia późniejsze wymeldowanie do godziny 14:00 w dniu 27 grudnia, w miarę dostępności

w dniu 27 grudnia, w miarę dostępności wydłużony dostęp do strefy wellness i saun w godzinach 07:00–24:00

program aktywności i doświadczeń przygotowanych z myślą o dorosłych Gościach

poranny ruch i ćwiczenia oddechowe

muzykę na żywo w Lobby Barze oraz koncert kolęd w wieczór wigilijny

świąteczny stolik doświadczeń

powitalny świąteczny detal przygotowany w pokoju przed przyjazdem

kartkę znad morza, którą można wysłać bliskim

pożegnalny gest THE SEA na zakończenie pobytu

Hotel tuż przy plaży. Tak wygląda lokalizacja obiektu

THE SEA Wellness Resort znajduje się w Międzyzdrojach, bezpośrednio przy plaży i w sąsiedztwie Wolińskiego Parku Narodowego. To właśnie położenie jest jednym z wyróżników tej propozycji.

The Sea Wellness Resort na plaży w Międzyzdrojach