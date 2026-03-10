Wojewoda rusza w trasę po zachodniopomorskich szkołach

Podczas spotkań prezentowany będzie poradnik bezpieczeństwa oraz pełne wyposażenie plecaka ewakuacyjnego. To nie jest zwykły bagaż - zawiera on zaawansowany sprzęt taktyczny i przedmioty niezbędne do przetrwania w pierwszych godzinach sytuacji kryzysowej.

Po każdym takim spotkaniu przekażemy uczniom plecak ewakuacyjny. Zostanie on w placówce, aby służyć celom szkoleniowym pod okiem nauczycieli - powiedział wicewojewoda zachodniopomorski Bartosz Brożyński.

Choć agenda spotkań obejmuje trudne tematy - od pożarów i powodzi, przez skażenia wody i powietrza, aż po cyberataki i zagrożenie z powietrza - głównym przekazem akcji jest spokój. Spotkania mają uświadomić młodzieży, że przygotowanie na sytuacje kryzysowe to element codziennej odpowiedzialności, a nie zapowiedź nadchodzącego konfliktu zbrojnego. Wiedza o tym, jak reagować, ma eliminować panikę.

Akcja została zaplanowana tak, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Przed południem: Lekcje i warsztaty dla uczniów szkół średnich

Po południu: Otwarte i bezpłatne spotkania dla wszystkich mieszkańców danego powiatu

Program potrwa do końca czerwca. Informacje o terminach wizyt w poszczególnych miastach będą publikowane w mediach społecznościowych Urzędu Wojewódzkiego oraz przekazywane za pośrednictwem lokalnych starostw powiatowych.