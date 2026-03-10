Wojewoda rusza w trasę po zachodniopomorskich szkołach

Oliwia Rudnicka
2026-03-10 14:17

Czy wiemy, jak zareagować na sygnał syreny alarmowej? Co powinno znaleźć się w domowym ekwipunku na wypadek powodzi lub skażenia? Odpowiedzi na te pytania przywiozą do zachodniopomorskich szkół wojewoda, wicewojewodowie oraz funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas spotkań prezentowany będzie poradnik bezpieczeństwa oraz pełne wyposażenie plecaka ewakuacyjnego. To nie jest zwykły bagaż - zawiera on zaawansowany sprzęt taktyczny i przedmioty niezbędne do przetrwania w pierwszych godzinach sytuacji kryzysowej.

Po każdym takim spotkaniu przekażemy uczniom plecak ewakuacyjny. Zostanie on w placówce, aby służyć celom szkoleniowym pod okiem nauczycieli - powiedział wicewojewoda zachodniopomorski Bartosz Brożyński.

Choć agenda spotkań obejmuje trudne tematy - od pożarów i powodzi, przez skażenia wody i powietrza, aż po cyberataki i zagrożenie z powietrza - głównym przekazem akcji jest spokój. Spotkania mają uświadomić młodzieży, że przygotowanie na sytuacje kryzysowe to element codziennej odpowiedzialności, a nie zapowiedź nadchodzącego konfliktu zbrojnego. Wiedza o tym, jak reagować, ma eliminować panikę.

Akcja została zaplanowana tak, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

  • Przed południem: Lekcje i warsztaty dla uczniów szkół średnich
  • Po południu: Otwarte i bezpłatne spotkania dla wszystkich mieszkańców danego powiatu

Program potrwa do końca czerwca. Informacje o terminach wizyt w poszczególnych miastach będą publikowane w mediach społecznościowych Urzędu Wojewódzkiego oraz przekazywane za pośrednictwem lokalnych starostw powiatowych.

