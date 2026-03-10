Przez dwa dni CH Ster zamieni się w prawdziwy świat gamingu

To propozycja nie tylko dla aktywnych graczy, ale również dla słuchaczy, którzy szukają ciekawego, bezpłatnego wydarzenia na weekend – pełnego emocji, nowoczesnej rozrywki i atrakcji dla młodszej publiczności.

Wydarzenie odbędzie się w godzinach 11:00–19:00 w CH Ster w Szczecinie, zarówno 13 jak i 14 marca. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. 13 marca zaplanowano dynamiczne pojedynki Fortnite 1 na 1 rozgrywane co godzinę, a zwycięzcy będą otrzymywać vouchery do gry o wartości 100 zł. Natomiast 14 marca odbędzie się główny turniej Fortnite 1 vs 1 – od kwalifikacji, przez półfinały, aż po finał. Na najlepszych graczy czekają nagrody o wartości 1200 zł, 700 zł i 400 zł.

Rejestracja do turnieju odbywa się na miejscu, a liczba miejsc jest ograniczona.

