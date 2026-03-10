Przez dwa dni CH Ster zamieni się w prawdziwy świat gamingu

Michał Zaręba
2026-03-10 13:55

To za sprawą wydarzenia: „Gaming World – Fortnite Game Challenge”, które odbędzie się dniach od 13 do 14 marca. Event połączy emocje znane z ekranu z atmosferą rywalizacji na żywo. Na uczestników i odwiedzających czekać będą strefy konsolowe, komputerowe oraz tabletów graficznych, a kulminacją wydarzenia będzie turniej Fortnite 1 vs 1.

CH Ster

i

Autor: Pomorze Zachodnie / Materiały prasowe

To propozycja nie tylko dla aktywnych graczy, ale również dla słuchaczy, którzy szukają ciekawego, bezpłatnego wydarzenia na weekend – pełnego emocji, nowoczesnej rozrywki i atrakcji dla młodszej publiczności.

Wydarzenie odbędzie się w godzinach 11:00–19:00 w CH Ster w Szczecinie, zarówno 13 jak i 14 marca. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. 13 marca zaplanowano dynamiczne pojedynki Fortnite 1 na 1 rozgrywane co godzinę, a zwycięzcy będą otrzymywać vouchery do gry o wartości 100 zł. Natomiast 14 marca odbędzie się główny turniej Fortnite 1 vs 1 – od kwalifikacji, przez półfinały, aż po finał. Na najlepszych graczy czekają nagrody o wartości 1200 zł, 700 zł i 400 zł.

Rejestracja do turnieju odbywa się na miejscu, a liczba miejsc jest ograniczona.

