Powiat Policki podpisał umowy w sprawie Samorządowego Szlaku Wodnego

W ubiegłym roku uruchomiono pilotażowy tramwaj wodny, który połączył Szczecin z Nowym Warpnem i Świnoujściem. Rejsy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów, dlatego w nadchodzącym sezonie oferta zostanie rozszerzona. W 2025 roku z rejsów skorzystało blisko 6 tysięcy pasażerów, w tym również rowerzyści.

Powiat Policki, jako lider projektu, realizuje przedsięwzięcie we współpracy z partnerami samorządowymi: Województwem Zachodniopomorskim, Gminą Police, Miastem Szczecin, Miastem Świnoujście, Gminą Nowe Warpno, Gminą Stepnica oraz Powiatem Goleniowskim. Tegoroczna edycja jest rozwinięciem pilotażowego przedsięwzięcia zrealizowanego w ubiegłe wakacje. Duże zainteresowanie pasażerów potwierdziło potrzebę kontynuacji i poszerzenia projektu.

W ubiegłym roku samorządy dopłaciły 37 proc. całkowitych kosztów realizacji projektu. Wartość umowy z armatorem wynosiła 540 000 zł, wpływy ze sprzedaży biletów osiągnęły poziom 338 775 zł, natomiast dopłata ze strony samorządów wyniosła 201 225 zł.W tym roku samorządy dopłacają do projektu: Świnoujście, Szczecin, Województwo Zachodniopomorskie, Gmina Police, Nowe Warpno i Powiat Policki po 150 000, Stepnica i Powiat Goleniowski po 75 000.

- Liczymy, że w kolejnych latach ta dopłata do funkcjonowania tramwaju wodnego będzie jak najmniejsza, a to w dużej mierze zależy od frekwencji pasażerów – powiedział Shivan Fate, Starosta Policki. – Pilotaż pokazał, że zainteresowanie jest bardzo duże, dlatego zdecydowaliśmy się rozwijać ten projekt. Dziękuję wszystkim samorządom za współpracę i zaangażowanie w realizację tego przedsięwzięcia. W przyszłym tygodniu powinniśmy ogłosić przetarg na wyłonienie armatora, który będzie obsługiwał tegoroczne rejsy.

W sezonie 2026 planowane jest uruchomienie dwóch linii tramwaju wodnego:

Szczecin – Stepnica – Trzebież – Szczecin,

Świnoujście – Trzebież – Nowe Warpno – Świnoujście.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu samorządów mieszkańcy i turyści zyskają kolejną atrakcyjną ofertę na wakacje w Pomorzu Zachodnim oraz wygodny sposób odkrywania regionu od strony wody.