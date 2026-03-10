To wydarzenie dla miłośników Phila Collinsa!

Są melodie, które rozbrzmiewają w radiu i znikają. I są takie, które — raz usłyszane — zostają z nami na zawsze. Muzyka Phila Collinsa należy do tej drugiej kategorii. To dźwięki, które się nie tylko słyszy — je się czuje. A potem przychodzi ten moment ciszy… i wszyscy wiemy, co za chwilę nastąpi: legendarne wejście perkusji w „In the Air Tonight”.

Koncert „In the Air Tonight” to hołd dla twórczości Phila Collinsa – solowej i z czasów Genesis. To starannie przygotowany program oparty na koncertowych aranżacjach oraz brzmieniach charakterystycznych dla lat 80. i 90., które pokochały miliony fanów.

W repertuarze znajdą się m.in.: „Another Day in Paradise”, „Jesus He Knows Me”, „Two Hearts”, „Easy Lover” i wiele innych. To będzie wieczór wspomnień, emocji i muzycznej podróży w czasie. Brawurowe wykonanie zapewniają:

Mateusz Kotwica – wokal, saksofon

Hubert Baumann – gitary

Piotr Proniuk – instrumenty klawiszowe, synth

Piotr Orzechowski – gitara basowa

Krystian Bartusik – perkusja