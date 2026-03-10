To wydarzenie dla miłośników Phila Collinsa!

Michał Zaręba
2026-03-10 12:33

Już 27 marca o godzinie 19, w Nowej Dekadencji odbędzie się koncert pt. IN THE AIR TONIGHT! TRIBUTE TO PHIL COLLINS & GENESIS. W repertuarze znajdą się m.in.: „Another Day in Paradise”, „Jesus He Knows Me”, „Two Hearts”, „Easy Lover” i wiele innych.

Koncert Phil Collins

Autor: Organizatorzy koncertu IN THE AIR TONIGHT! TRIBUTE TO PHIL COLLINS & GENESIS/ Materiały prasowe

Są melodie, które rozbrzmiewają w radiu i znikają. I są takie, które — raz usłyszane — zostają z nami na zawsze. Muzyka Phila Collinsa należy do tej drugiej kategorii. To dźwięki, które się nie tylko słyszy — je się czuje. A potem przychodzi ten moment ciszy… i wszyscy wiemy, co za chwilę nastąpi: legendarne wejście perkusji w „In the Air Tonight”.

Koncert „In the Air Tonight” to hołd dla twórczości Phila Collinsa – solowej i z czasów Genesis. To starannie przygotowany program oparty na koncertowych aranżacjach oraz brzmieniach charakterystycznych dla lat 80. i 90., które pokochały miliony fanów.

W repertuarze znajdą się m.in.: „Another Day in Paradise”, „Jesus He Knows Me”, „Two Hearts”, „Easy Lover” i wiele innych. To będzie wieczór wspomnień, emocji i muzycznej podróży w czasie. Brawurowe wykonanie zapewniają:

  • Mateusz Kotwica – wokal, saksofon
  • Hubert Baumann – gitary
  • Piotr Proniuk – instrumenty klawiszowe, synth
  • Piotr Orzechowski – gitara basowa
  • Krystian Bartusik – perkusja

