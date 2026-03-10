Niemiecki dziennikarz odbił się od polskiej granicy. Zlekceważył jeden bardzo ważny szczegół

Zaskoczenie w Świnoujściu. Dziennikarz z Niemiec bez szans na wjazd

Historia pracownika mediów zza zachodniej granicy początkowo nie zapowiadała żadnych kłopotów. Redaktor "Nordkuriera" wielokrotnie wjeżdżał na terytorium Polski przez przejście w Świnoujściu i nigdy wcześniej nie napotkał na tego typu przeszkody. Ewentualne sprawdzanie podróżnych odbywało się tam błyskawicznie, jednak tym razem polskie służby mundurowe zażądały okazania stosownych dokumentów, o czym Max Lill opowiedział na łamach swojej redakcji.

„Policjant był naprawdę uprzejmy, ale gdy zapytał o dowód, wiedziałem, że mam kłopot”

Szybko wyszło na jaw, że Lill podróżował całkowicie bez żadnego potwierdzenia własnej tożsamości. Mężczyzna otwarcie przyznał w swoim tekście, że od wielu lat swobodnie odwiedzał nasz kraj bez dowodu osobistego i do tej pory omijały go jakiekolwiek negatywne skutki takiej beztroski.

Fiasko zakupowe. Straż Graniczna nie ugięła się przed reporterem

Pracownik niemieckiej redakcji nie ukrywa, że sam doprowadził do tej kłopotliwej sytuacji z powodu własnego niedbalstwa. Funkcjonariusze pozostali absolutnie głusi na gorączkowe tłumaczenia mężczyzny o chęci zrobienia zaledwie błyskawicznych zakupów tuż za linią graniczną.

„Powiedziałem, że zaraz wrócę do Niemiec, ale to nic nie dało. Legalny wjazd był niemożliwy”

Służby nakazały mężczyźnie natychmiastowy powrót. Tym samym jego redakcyjny plan polegający na przygotowaniu publikacji informującej o aktualnych kosztach zakupu wyrobów tytoniowych oraz paliwa na polskich stacjach całkowicie legł w gruzach.

Max Lill bije się w pierś. Zmarnowane godziny w samochodzie

Wyprawa za wschodnią granicę zakończyła się dla obcokrajowca wyłącznie bezcelową, dwugodzinną przejażdżką. Przedstawiciel mediów zaznaczył jednak wyraźnie, że całkowitą odpowiedzialność za ten incydent bierze na siebie i w ogóle nie wini polskich funkcjonariuszy za rygorystyczne wykonywanie obowiązków.

„To mój błąd, moja zmarnowana podróż. Inni niech nie powtarzają mojego błędu”

Tym gorzkim apelem autor podsumował własne doświadczenia ze spotkania z polskim patrolem.

Wzmożone kontrole na granicy polsko-niemieckiej

Swoją relację opublikowaną w prasie reporter "Nordkuriera" puentuje niezwykle istotnym ostrzeżeniem dla wszystkich podróżnych. Radzi zmotoryzowanym, aby przed wyruszeniem do Polski bezwzględnie weryfikowali posiadanie przy sobie ważnych dokumentów. Mimo przynależności obu państw do strefy otwartych granic, przekraczanie przejść wiąże się obecnie z coraz częstszymi sprawdzianami tożsamości, a przypadek pracownika niemieckiego dziennika jest najlepszym dowodem na rygorystyczne egzekwowanie obowiązującego prawa.

