Zaatakował ochroniarza w klubie. Gdy uciekł z ośrodka, dokonał dwóch rozbojów. Yehor S. z coraz dłuższą listą zarzutów

Brutalny atak w Hali Odra

Wszystko zaczęło się w 2024 roku, gdy 16‑letni wówczas Yehor S. zaatakował nożem ochroniarza w Hali Odra. Sprawa odbiła się szerokim echem w lokalnych mediach, a sąd zdecydował o umieszczeniu go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Postępowanie dotyczące tamtego ataku wci

Umieszczenie w ośrodku i ucieczka

Po decyzji sądu nastolatek trafił do placówki wychowawczej. Jednak w maju 2025 roku uciekł z ośrodka – co potwierdzały lokalne media. Od tego momentu zaczął się jego kilkutygodniowy pobyt na wolności, zakończony zatrzymaniem po serii zdarzeń, które teraz stały się przedmiotem aktu oskarżenia.

Dwa rozboje jednego dnia

Według prokuratury 17 czerwca 2025 roku Yehor S. wszedł do sklepu monopolowego przy ulicy Odzieżowej i użył wobec sprzedawcy gazu obezwładniającego. Następnie zabrał dwie butelki napoju energetyczno‑alkoholowego. Choć wartość skradzionego towaru była niewielka, sposób działania – jak podkreślają śledczy – kwalifikuje czyn jako rozbój o podwyższonym stopniu surowości.

– Sprawca posłużył się środkiem obezwładniającym, co wypełnia znamiona rozboju z art. 280 § 2 kodeksu karnego – przekazuje prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Kilka minut później nastolatek miał zaatakować przypadkowego mężczyznę. Uderzył go w twarz, po czym zabrał telefon, portfel, dokumenty i kartę bankomatową. Straty oszacowano na kilkaset złotych. Pokrzywdzony odniósł obrażenia, które nie wymagały dłuższego leczenia.

Akt oskarżenia już w sądzie

Prokuratura Rejonowa Szczecin–Niebuszewo skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia obejmujący oba rozboje. Yehor S. nie przyznaje się do winy.

Grożą mu wysokie kary. A co z atakiem w Hali Odra?

Za rozbój z użyciem gazu obezwładniającego grozi od 3 miesięcy do 20 lat więzienia. Drugi rozbój zagrożony jest karą od 2 do 15 lat.

Jednocześnie wciąż nierozstrzygnięta pozostaje kwestia odpowiedzialności za wcześniejszy atak nożem na ochroniarza. W chwili popełnienia tamtego czynu Yehor S. miał 16 lat, dlatego formalnie był nieletni. Sąd nadal analizuje, czy stopień brutalności i okoliczności zdarzenia uzasadniają potraktowanie go jak dorosłego.

To oznacza, że ostateczny wymiar odpowiedzialności karnej – zarówno za rozboje, jak i za usiłowanie zabójstwa – może się znacząco różnić w zależności od decyzji sądu.

