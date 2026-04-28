Wielka wygrana w Eurojackpot! Gracz z tego miasta został milionerem

Wygrana trzeciego stopnia w Stargardzie

Podczas piątkowego losowania Eurojackpot z 24 kwietnia główna wygrana nie padła w żadnym z państw biorących udział w loterii. Pula 150 milionów złotych wciąż czeka na zwycięzcę. Mimo to w Polsce odnotowano wysoką wygraną trzeciego stopnia (pięć trafionych liczb głównych), która wyniosła dokładnie 1 199 173 zł.

Zwycięski zakład, zawarty metodą chybił trafił, kupiono w punkcie LOTTO mieszczącym się przy ulicy Gdańskiej 2 w Stargardzie. Szczęśliwe liczby wylosowane tego dnia to: 6, 21, 29, 39, 44 oraz dwie dodatkowe: 1 i 5.

Co można kupić za wygraną w Eurojackpot?

Suma, która zasiliła konto szczęśliwca, daje ogromne możliwości. Z ponad milionem złotych można zrealizować wiele celów:

nabyć nowe mieszkanie w aglomeracji,

kupić ekskluzywny samochód,

wyruszyć w roczną podróż dookoła globu,

zainwestować środki, kupując działkę, lokal usługowy czy obligacje,

spełnić osobiste marzenia, takie jak założenie firmy lub realizacja drogiego hobby.

Taka kwota dla wielu osób oznacza błyskawiczną zmianę dotychczasowego życia.

Zasady gry w Eurojackpot

Eurojackpot to gra liczbowa o zasięgu międzynarodowym, dostępna w kilkunastu krajach Europy. Reguły są klarowne:

należy wytypować pięć liczb z puli pięćdziesięciu oraz dwie tak zwane euroliczby z dwunastu,

najniższe wygrane przysługują już za trafienie dwóch liczb głównych i jednej dodatkowej,

główne pule często osiągają pułap setek milionów złotych,

losowania mają miejsce w każdy wtorek i piątek.

Zakłady można zawierać stacjonarnie w kolekturach LOTTO oraz przez internet. Szczęście może dopisać w dowolnym momencie i miejscu.

Rosnąca kumulacja. We wtorek do wygrania 190 milionów

Mimo braku głównej wygranej w ostatnim losowaniu, emocje nie opadają. Kumulacja wciąż rośnie, a już w najbliższy wtorek, 28 kwietnia, stawką będzie astronomiczna kwota 190 milionów złotych.

Taka suma to kapitał, który potrafi całkowicie odmienić los nie tylko zwycięzcy, ale i jego bliskich, zapewniając dostatek na długie lata.

