Wielka wygrana w Eurojackpot! Gracz z tego miasta został milionerem

Wygrana trzeciego stopnia w Stargardzie
Podczas piątkowego losowania Eurojackpot z 24 kwietnia główna wygrana nie padła w żadnym z państw biorących udział w loterii. Pula 150 milionów złotych wciąż czeka na zwycięzcę. Mimo to w Polsce odnotowano wysoką wygraną trzeciego stopnia (pięć trafionych liczb głównych), która wyniosła dokładnie 1 199 173 zł.
Zwycięski zakład, zawarty metodą chybił trafił, kupiono w punkcie LOTTO mieszczącym się przy ulicy Gdańskiej 2 w Stargardzie. Szczęśliwe liczby wylosowane tego dnia to: 6, 21, 29, 39, 44 oraz dwie dodatkowe: 1 i 5.
Co można kupić za wygraną w Eurojackpot?
Suma, która zasiliła konto szczęśliwca, daje ogromne możliwości. Z ponad milionem złotych można zrealizować wiele celów:
- nabyć nowe mieszkanie w aglomeracji,
- kupić ekskluzywny samochód,
- wyruszyć w roczną podróż dookoła globu,
- zainwestować środki, kupując działkę, lokal usługowy czy obligacje,
- spełnić osobiste marzenia, takie jak założenie firmy lub realizacja drogiego hobby.
Taka kwota dla wielu osób oznacza błyskawiczną zmianę dotychczasowego życia.
Zasady gry w Eurojackpot
Eurojackpot to gra liczbowa o zasięgu międzynarodowym, dostępna w kilkunastu krajach Europy. Reguły są klarowne:
- należy wytypować pięć liczb z puli pięćdziesięciu oraz dwie tak zwane euroliczby z dwunastu,
- najniższe wygrane przysługują już za trafienie dwóch liczb głównych i jednej dodatkowej,
- główne pule często osiągają pułap setek milionów złotych,
- losowania mają miejsce w każdy wtorek i piątek.
Zakłady można zawierać stacjonarnie w kolekturach LOTTO oraz przez internet. Szczęście może dopisać w dowolnym momencie i miejscu.
Rosnąca kumulacja. We wtorek do wygrania 190 milionów
Mimo braku głównej wygranej w ostatnim losowaniu, emocje nie opadają. Kumulacja wciąż rośnie, a już w najbliższy wtorek, 28 kwietnia, stawką będzie astronomiczna kwota 190 milionów złotych.
Taka suma to kapitał, który potrafi całkowicie odmienić los nie tylko zwycięzcy, ale i jego bliskich, zapewniając dostatek na długie lata.