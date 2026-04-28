Wielka wygrana w Eurojackpot! Gracz z tego miasta został milionerem

Grzegorz Kluczyński
2026-04-28 12:57

W województwie zachodniopomorskim pojawił się nowy milioner, który jednym kuponem Eurojackpot zapewnił sobie finansowy spokój na długi czas. Nie rozbił gigantycznej kumulacji, ale i tak ma powody do szerokiego uśmiechu. Gdzie padła wysoka wygrana i ile wyniosła?

Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce

Autor: Wygenerowane przez AI

Wygrana trzeciego stopnia w Stargardzie

Podczas piątkowego losowania Eurojackpot z 24 kwietnia główna wygrana nie padła w żadnym z państw biorących udział w loterii. Pula 150 milionów złotych wciąż czeka na zwycięzcę. Mimo to w Polsce odnotowano wysoką wygraną trzeciego stopnia (pięć trafionych liczb głównych), która wyniosła dokładnie 1 199 173 zł.

Zwycięski zakład, zawarty metodą chybił trafił, kupiono w punkcie LOTTO mieszczącym się przy ulicy Gdańskiej 2 w Stargardzie. Szczęśliwe liczby wylosowane tego dnia to: 6, 21, 29, 39, 44 oraz dwie dodatkowe: 1 i 5.

Co można kupić za wygraną w Eurojackpot?

Suma, która zasiliła konto szczęśliwca, daje ogromne możliwości. Z ponad milionem złotych można zrealizować wiele celów:

  • nabyć nowe mieszkanie w aglomeracji,
  • kupić ekskluzywny samochód,
  • wyruszyć w roczną podróż dookoła globu,
  • zainwestować środki, kupując działkę, lokal usługowy czy obligacje,
  • spełnić osobiste marzenia, takie jak założenie firmy lub realizacja drogiego hobby.

Taka kwota dla wielu osób oznacza błyskawiczną zmianę dotychczasowego życia.

Zasady gry w Eurojackpot

Eurojackpot to gra liczbowa o zasięgu międzynarodowym, dostępna w kilkunastu krajach Europy. Reguły są klarowne:

  • należy wytypować pięć liczb z puli pięćdziesięciu oraz dwie tak zwane euroliczby z dwunastu,
  • najniższe wygrane przysługują już za trafienie dwóch liczb głównych i jednej dodatkowej,
  • główne pule często osiągają pułap setek milionów złotych,
  • losowania mają miejsce w każdy wtorek i piątek.

Zakłady można zawierać stacjonarnie w kolekturach LOTTO oraz przez internet. Szczęście może dopisać w dowolnym momencie i miejscu.

Rosnąca kumulacja. We wtorek do wygrania 190 milionów

Mimo braku głównej wygranej w ostatnim losowaniu, emocje nie opadają. Kumulacja wciąż rośnie, a już w najbliższy wtorek, 28 kwietnia, stawką będzie astronomiczna kwota 190 milionów złotych.

Taka suma to kapitał, który potrafi całkowicie odmienić los nie tylko zwycięzcy, ale i jego bliskich, zapewniając dostatek na długie lata.

