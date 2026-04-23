Zagrał w Eurojackpot nie ruszając się z fotela. Polak zgarnął prawdziwą fortunę

Polak wygrywa w Eurojackpot online. Zgarnął ogromną kasę!

Podczas poniedziałkowego losowania Eurojackpot, które odbyło się 21 kwietnia, jeden z naszych rodaków wzbogacił się o dokładnie 674 340,70 zł, trafiając wygraną czwartego stopnia. Zwycięzca zawarł swój szczęśliwy zakład za pośrednictwem sieci, wygodnie siedząc we własnym fotelu.

Tego samego wieczoru wielkie pieniądze trafiły też do innych europejskich państw:

dwie nagrody drugiego stopnia, o wartości ponad 3 milionów euro , powędrowały do Hiszpanii i Niemiec,

, powędrowały do Hiszpanii i Niemiec, pięć wygranych trzeciego stopnia (ponad 156 tysięcy euro) odebrali gracze z Norwegii, Grecji, Szwecji, Chorwacji oraz Niemiec.

Zwycięska kombinacja z 21 kwietnia składała się z następujących liczb wylosowanych przez maszynę: 7, 8, 31, 32, 36, 39 oraz 47.

Przedstawiciele Totalizatora Sportowego podkreślają, że los może uśmiechnąć się do nas w najmniej oczekiwanym momencie. Rosnąca liczba uczestników decyduje się na zakłady internetowe, ponieważ jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, które potrafi zagwarantować spektakularne zyski finansowe.

Na co zwycięzca może wydać ponad 670 tysięcy z Eurojackpot?

Tak ogromny zastrzyk gotówki otwiera przed szczęśliwcem szerokie pole manewru. Dzięki zdobytej kwocie można zrealizować wiele celów, takich jak:

zakup kawalerki lub dwupokojowego mieszkania w jednym z większych miast w Polsce,

nabycie luksusowego pojazdu, na przykład nowoczesnego SUV-a, hybrydy czy auta sportowego,

zrobienie sobie dwuletniej przerwy od obowiązków zawodowych na rzecz odpoczynku i rozwijania własnych pasji,

organizacja wymarzonych, wielokrotnych podróży do Japonii, Stanów Zjednoczonych lub na Malediwy,

zabezpieczenie kapitału poprzez zakup obligacji, założenie lokat czy inwestowanie w rynek nieruchomości.

Specjaliści od finansów zaznaczają, że takie pieniądze dają ogromne poczucie bezpieczeństwa, ułatwiają planowanie przyszłości i pozwalają na jednoczesne spełnienie kilku naprawdę kosztownych zachcianek.

Zasady losowania Eurojackpot. Jak grać, by wygrać?

Międzynarodowa gra liczbowa zrzesza kilkanaście państw z całego kontynentu, a jej zasady opierają się na prostych regułach:

uczestnik musi poprawnie wytypować pięć liczb z puli pięćdziesięciu oraz dwie dodatkowe z dwunastu,

nagrody przyznawane są już przy minimalnej liczbie trafień, natomiast główna wygrana może wynosić zawrotne 500 milionów złotych ,

, wyniki ogłaszane są cyklicznie, w każdy wtorek oraz piątek.

Zakłady można zawierać tradycyjnie w stacjonarnych punktach sprzedaży, a także przez internet, co wielokrotnie okazywało się kluczem do ostatecznego sukcesu.

Wielka kumulacja w Eurojackpot. Miliony czekają na graczy

Najbliższa szansa na zdobycie fortuny nadarzy się już w piątek, 24 kwietnia. W nadchodzącym losowaniu Eurojackpot pula nagród wynosi gigantyczne 150 milionów złotych, co natychmiastowo rozpala wyobraźnię graczy.

Czas pokaże, czy w najbliższych dniach kolejny obywatel naszego kraju dołączy do grona multimilionerów, wysyłając swój szczęśliwy los za pomocą smartfona, komputera, czy też tradycyjnie w jednym z pobliskich punktów Lotto.

