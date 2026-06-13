15-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa! Chodzi o 17-latka

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-13 16:51

Szokujące sceny rozegrały się w Koszalinie. Według ustaleń policji 15-latek kilkukrotnie uderzył młotkiem w głowę 17-letniego chłopaka. Zaatakowany nastolatek zdołał uciec i wezwać pomoc. Policjanci zatrzymali cztery osoby związane ze sprawą. 15-letni sprawca usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Zatrzymano też trzy inne osoby.

Atak w Koszalinie
Autor: Policja/ Materiały prasowe

15-latek bił młotkiem po głowie 17-latka. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa

Do tego brutalnego ataku doszło w zeszłą sobotę wieczorem przy ulicy Monte Cassino w Koszalinie. Ofiarą był 17-letni mieszkaniec miasta. Według ustaleń śledczych został zaatakowany przez młodszego o dwa lata chłopaka. Sprawa jest traktowana bardzo poważnie. 15-latek usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Koszalinie, zdarzenie miało miejsce chwilę po godzinie 22. Na miejscu były dwie dorosłe kobiety i dwóch nieletnich. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w pewnym momencie jedna z kobiet miała przekazać 15-latkowi młotek. Chłopak miał następnie kilkukrotnie uderzyć nim 17-latka w głowę.

15-latek podejrzewany o dokonanie ataku był już wcześniej znany koszalińskim funkcjonariuszom

Mimo poważnych obrażeń nastolatkowi udało się uciec. Chłopak skontaktował się z matką i opowiedział jej o tym, co się stało. Kobieta natychmiast powiadomiła służby ratunkowe. Na miejsce skierowano policję oraz zespół ratownictwa medycznego.

Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania osób związanych z atakiem.  Efekty przyszły bardzo szybko. Jak podkreśla policja, wszystkie osoby mające związek ze sprawą zostały zatrzymane niespełna dwie godziny po zgłoszeniu. Łącznie zatrzymano cztery osoby. Wśród nich znalazł się 15-latek podejrzewany o dokonanie ataku. Jak ustalili śledczy, chłopak był już wcześniej znany koszalińskim funkcjonariuszom. Policja podaje, że wielokrotnie wchodził w konflikt z prawem.

Zarzuty usłyszała także 40-letnia kobieta. Prokuratura zarzuca jej pomocnictwo

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie nieletniemu zarzutu usiłowania zabójstwa. Nastolatek został doprowadzony do sądu. To właśnie sąd zdecyduje teraz o jego dalszym losie. Zarzuty usłyszała także 40-letnia kobieta. Prokuratura zarzuca jej pomocnictwo w związku z naruszeniem czynności ciała lub rozstrojem zdrowia o charakterze chuligańskim. Śledczy wyjaśniają dokładnie jej rolę w całym zdarzeniu. Śledztwo w sprawie trwa. Funkcjonariusze i prokuratura wyjaśniają wszystkie okoliczności ataku oraz udział pozostałych zatrzymanych osób. 

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