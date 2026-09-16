Tyle dostaje najbogatszy emeryt na Pomorzu Zachodnim. Kwota wbija w fotel!

Rekordowa emerytura na Pomorzu Zachodnim

Najwyższe świadczenie w województwie zachodniopomorskim, wypłacane przez szczeciński oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wynosi blisko 35,6 tys. zł brutto miesięcznie. Ta imponująca kwota sprawia, że senior z tego regionu znajduje się w gronie najbogatszych emerytów w Polsce.

Na kolejnych miejscach w regionalnym zestawieniu plasują się emerytury w wysokości około 25 tys. zł brutto (wypłacana przez oddział w Koszalinie) oraz około 24,8 tys. zł brutto (również ze Szczecina).

– To wyjątkowe przypadki. Tak wysokie świadczenia wynikają z bardzo długiego stażu pracy i wysokich składek odprowadzanych przez wiele lat – podkreśla Karol Jagielski z zachodniopomorskiego oddziału ZUS.

Krajowi liderzy. Najwyższe emerytury w Polsce

Mimo że zachodniopomorskie rekordy robią wrażenie, liderami w skali kraju są mieszkańcy Śląska. Najwyższa emerytura w Polsce wynosi około 54 tys. zł, a drugie miejsce zajmuje świadczenie w wysokości 53,5 tys. zł. Trzecia najwyższa kwota trafia do seniora z województwa mazowieckiego i wynosi 45,3 tys. zł.

Te astronomiczne wypłaty pokazują, jak bardzo mogą różnić się świadczenia w zależności od indywidualnej historii zawodowej.

Dwa bieguny świadczeń emerytalnych

Z drugiej strony skali znajdują się osoby otrzymujące najniższe możliwe świadczenia, czyli przysłowiowe grosze. Rekordowo niskie wypłaty odnotowano na Dolnym Śląsku i Lubelszczyźnie, gdzie niektórzy emeryci dostają zaledwie 2 grosze miesięcznie.

W samym województwie zachodniopomorskim najniższe emerytury wynoszą 6 i 7 groszy.

– Prawo do emerytury ma każdy, kto przepracował choćby jeden dzień. Ale by otrzymać minimalne świadczenie, trzeba mieć odpowiedni staż pracy – 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn – tłumaczy Jagielski.

Recepta na najwyższą emeryturę

Przedstawiciele ZUS wskazują na trzy podstawowe czynniki, które decydują o przyznaniu rekordowo wysokich świadczeń. Należą do nich:

odprowadzanie dodatkowych składek w trakcie aktywności zawodowej,

odpowiednia waloryzacja zgromadzonego kapitału,

opóźnienie momentu przejścia na emeryturę, co skutkuje krótszym okresem przewidywanych wypłat.

– Osoby, które pracują znacznie dłużej niż do ustawowego wieku emerytalnego, mogą liczyć na świadczenia wielokrotnie wyższe niż przeciętne – mówi przedstawiciel ZUS.

Rekordzista z Zachodniopomorskiego w czołówce Polski

Ze względu na ochronę danych osobowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ujawnia szczegółów dotyczących regionalnego rekordzisty. Wiadomo jedynie, że jego staż pracy znacząco przewyższa średnią, co pozwala mu plasować się w ścisłej czołówce krajowej, tuż za liderami z województw śląskiego i mazowieckiego.

– Widzimy wyraźnie, że osoby z bardzo długim stażem pracy, często przekraczającym 50 lat, mogą liczyć na świadczenia znacznie wyższe niż przeciętne – dodaje Jagielski.

Wysoka emerytura to nagroda za lata pracy

Przypadek seniora z Pomorza Zachodniego dowodzi, że obecny system emerytalny w Polsce stwarza możliwości uzyskania bardzo wysokich świadczeń. Wymaga to jednak wieloletniego zaangażowania, niezwykle długiej aktywności zawodowej i systematycznego odprowadzania znaczących składek do ZUS.

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