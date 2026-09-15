Raper OG Olgierd z potężnymi zarzutami. Wpadł z gigantyczną ilością narkotyków

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-09-15 19:30

Znany szczeciński raper OG Olgierd wpadł w ręce służb podczas nocnej obławy. Michał O., został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBŚP, którzy przejęli przy nim olbrzymie ilości nielegalnych substancji. Śledczy z Prokuratury Krajowej postawili muzykowi zarzuty handlu narkotykami oraz działania w zorganizowanej grupie przestępczej, a łączna wartość zabezpieczonych środków wynosi ponad milion złotych.

Zatrzymanie OG Olgierda. Funkcjonariusze CBŚP kpią z tekstu muzyka

Przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji postanowili skomentować sukces swojej akcji w mediach społecznościowych. Na oficjalnym profilu formacji w serwisie X pojawił się nietypowy wpis, w którym mundurowi bezpośrednio odnieśli się do muzycznej twórczości zatrzymanego mężczyzny, przytaczając konkretny wers z jego piosenki.

W opublikowanym komunikacie funkcjonariusze napisali:

„»Pytają czemu nie mam kajdanek...« – cytat z utworu pewnego znanego rapera stał się nieaktualny… 😎 Nocne działania policjantów wymierzone w przestępczość narkotykową w Szczecinie. Zatrzymanie i przejęcie zabronionych substancji 💪”.

Z oficjalnych informacji przekazanych przez służby wynika, że raper wpadł w ręce mundurowych w nocy z niedzieli na poniedziałek. Akcja w Szczecinie była bezpośrednim rezultatem szeroko zakrojonego śledztwa, które wymierzono w szajkę handlującą nielegalnymi substancjami odurzającymi.

Gigantyczne ilości narkotyków. Prokuratura Krajowa przedstawia dowody na Michała O.

Szczegóły operacji i rozmiar przejętego towaru budzą duże zaskoczenie. Prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska, reprezentująca Prokuraturę Krajową, otwarcie przyznała, że ilość zarekwirowanych przy muzyku środków odurzających robi potężne wrażenie na pracujących przy sprawie śledczych.

„W wyniku przeprowadzonych czynności u Michała O. zabezpieczono m.in. około 25 kg narkotyków, w tym kilogram kokainy, osiem kilogramów marihuany, a także mefedron i MDMA o łącznej szacowanej wartości 1 mln 200 tys. zł” – poinformowała przedstawicielka oskarżyciela publicznego.

Zatrzymany artysta został oficjalnie oskarżony o wprowadzanie do obrotu ogromnych ilości zakazanych substancji oraz aktywną przynależność do przestępczego gangu. Na wniosek prokuratora sąd zadecydował o umieszczeniu podejrzanego w areszcie na najbliższe trzy miesiące w ramach tymczasowego aresztowania.

Przeszłość OG Olgierda. Raper miał już wcześniej problemy z prawem

Przedstawiciele prokuratury zwracają uwagę, że Michał O. znalazł się na celowniku organów ścigania nie po raz pierwszy, gdyż podobne kłopoty z prawem miał już w przeszłości. Trzy lata temu organy ścigania przejęły u niego przeszło 38 kilogramów nielegalnego towaru wycenianego na blisko 1,3 miliona złotych. W lokalu, w którym przebywał muzyk, mundurowi natrafili na:

  • 18 kg 3‑CMC,
  • ponad 17 kg marihuany,
  • blisko 3 kg amfetaminy,
  • kokainę.

Pracujący nad sprawą policjanci zaznaczają, że całe postępowanie jest wciąż w fazie początkowej i ma charakter rozwojowy. Służby śledcze otwarcie zapowiadają, że w najbliższym czasie mogą nastąpić kolejne aresztowania osób powiązanych ze wspomnianą szajką.

OG Olgierd w areszcie. Internauci bezlitośnie kpią z twórcy

Błyskawiczna akcja mundurowych wywołała ogromne poruszenie wśród użytkowników mediów społecznościowych. Komentatorzy w internecie gremialnie udostępniają i wyśmiewają ironiczny komunikat policyjny, a przytoczony cytat z piosenki stał się symbolicznym podsumowaniem problemów szczecińskiego artysty.

Polecany artykuł:

Worki z narkotykami. Na miniaturowym zdjęciu ręce funkcjonariusza zakuwającego osobę. Więcej w serwisie Eska Szczecin.
Galeria zdjęć 4
Sonda
Czy zażywałeś kiedyś narkotyki?
Zarabiali na prostytucji. Policja rozbiła gang. Znaleziono broń, amunicję i narkotyki.
narkotyki
areszt
Policja
prokuratura
CBŚP
raper