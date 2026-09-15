Raper OG Olgierd z potężnymi zarzutami. Wpadł z gigantyczną ilością narkotyków

Zatrzymanie OG Olgierda. Funkcjonariusze CBŚP kpią z tekstu muzyka

Przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji postanowili skomentować sukces swojej akcji w mediach społecznościowych. Na oficjalnym profilu formacji w serwisie X pojawił się nietypowy wpis, w którym mundurowi bezpośrednio odnieśli się do muzycznej twórczości zatrzymanego mężczyzny, przytaczając konkretny wers z jego piosenki.

W opublikowanym komunikacie funkcjonariusze napisali:

„»Pytają czemu nie mam kajdanek...« – cytat z utworu pewnego znanego rapera stał się nieaktualny… 😎 Nocne działania policjantów wymierzone w przestępczość narkotykową w Szczecinie. Zatrzymanie i przejęcie zabronionych substancji 💪”.

Z oficjalnych informacji przekazanych przez służby wynika, że raper wpadł w ręce mundurowych w nocy z niedzieli na poniedziałek. Akcja w Szczecinie była bezpośrednim rezultatem szeroko zakrojonego śledztwa, które wymierzono w szajkę handlującą nielegalnymi substancjami odurzającymi.

Gigantyczne ilości narkotyków. Prokuratura Krajowa przedstawia dowody na Michała O.

Szczegóły operacji i rozmiar przejętego towaru budzą duże zaskoczenie. Prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska, reprezentująca Prokuraturę Krajową, otwarcie przyznała, że ilość zarekwirowanych przy muzyku środków odurzających robi potężne wrażenie na pracujących przy sprawie śledczych.

„W wyniku przeprowadzonych czynności u Michała O. zabezpieczono m.in. około 25 kg narkotyków, w tym kilogram kokainy, osiem kilogramów marihuany, a także mefedron i MDMA o łącznej szacowanej wartości 1 mln 200 tys. zł” – poinformowała przedstawicielka oskarżyciela publicznego.

Zatrzymany artysta został oficjalnie oskarżony o wprowadzanie do obrotu ogromnych ilości zakazanych substancji oraz aktywną przynależność do przestępczego gangu. Na wniosek prokuratora sąd zadecydował o umieszczeniu podejrzanego w areszcie na najbliższe trzy miesiące w ramach tymczasowego aresztowania.

Przeszłość OG Olgierda. Raper miał już wcześniej problemy z prawem

Przedstawiciele prokuratury zwracają uwagę, że Michał O. znalazł się na celowniku organów ścigania nie po raz pierwszy, gdyż podobne kłopoty z prawem miał już w przeszłości. Trzy lata temu organy ścigania przejęły u niego przeszło 38 kilogramów nielegalnego towaru wycenianego na blisko 1,3 miliona złotych. W lokalu, w którym przebywał muzyk, mundurowi natrafili na:

18 kg 3‑CMC,

ponad 17 kg marihuany,

blisko 3 kg amfetaminy,

kokainę.

Pracujący nad sprawą policjanci zaznaczają, że całe postępowanie jest wciąż w fazie początkowej i ma charakter rozwojowy. Służby śledcze otwarcie zapowiadają, że w najbliższym czasie mogą nastąpić kolejne aresztowania osób powiązanych ze wspomnianą szajką.

OG Olgierd w areszcie. Internauci bezlitośnie kpią z twórcy

Błyskawiczna akcja mundurowych wywołała ogromne poruszenie wśród użytkowników mediów społecznościowych. Komentatorzy w internecie gremialnie udostępniają i wyśmiewają ironiczny komunikat policyjny, a przytoczony cytat z piosenki stał się symbolicznym podsumowaniem problemów szczecińskiego artysty.

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