Tramwaje znikają z ważnej trasy. Na Prawobrzeże tylko autobusem

Spis treści
Weekend bez tramwajów
Jak informuje spółka, w sobotę i niedzielę (27–28 czerwca) ruch tramwajowy na Estakadzie Pomorskiej zostanie całkowicie wstrzymany. Powód? Budowa tymczasowych rozjazdów, które pozwolą później prowadzić ruch wahadłowy jednym torem.
– Musimy na chwilę zatrzymać tramwaje, żeby móc jeździć dalej przez kolejne miesiące – tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik Tramwajów Szczecińskich. – Budowa rozjazdów to operacja wymagająca pełnego wyłączenia torowiska. Dlatego w weekend pasażerowie skorzystają z komunikacji zastępczej.
Remont za prawie 8 milionów
Prace prowadzi firma Stanled ze Stargardu, która właśnie podpisała kontrakt o wartości 7 986 883,24 zł brutto. Remont potrwa 120 dni i obejmie m.in.:
- rozbiórkę starego torowiska,
- usunięcie zniszczonych fundamentów kotwień,
- wykonanie nowej warstwy betonu,
- budowę zupełnie nowego torowiska.
Powód inwestycji jest poważny – degradacja kotwień i cokołów, które mocują szyny do konstrukcji estakady.
Zmiany w ruchu drogowym
Już w czwartek 25 czerwca kierowcy odczują pierwsze utrudnienia. Z ruchu zostaną wyłączone pasy przylegające do torowiska. W kolejnych tygodniach – w zależności od etapu prac – zamykane będą jeden lub dwa pasy wewnętrzne, a kierowców obowiązywać będzie ograniczenie do 40 km/h i zakaz wyprzedzania.
Są jednak wyjątki. Wykonawca musi udostępnić pełną przepustowość estakady:
- 4 sierpnia – Tour de Pologne,
- 13–16 sierpnia – Żagle 2026.
Tramwaje wrócą w poniedziałek
Dobra wiadomość dla pasażerów: od poniedziałku 29 czerwca tramwaje znów pojadą między Prawobrzeżem a Śródmieściem. Ale nie bez zmian.
– Na 420-metrowym odcinku estakady obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 10 km/h, co wymusi korekty w rozkładach jazdy – zapowiada Wojciech Jachim.
W trakcie całego remontu zaplanowano trzy przerwy w ruchu tramwajowym – na montaż i demontaż tymczasowych rozjazdów. O terminach spółka będzie informować na bieżąco.