Tramwaje znikają z ważnej trasy. Na Prawobrzeże tylko autobusem

Weekend bez tramwajów

Jak informuje spółka, w sobotę i niedzielę (27–28 czerwca) ruch tramwajowy na Estakadzie Pomorskiej zostanie całkowicie wstrzymany. Powód? Budowa tymczasowych rozjazdów, które pozwolą później prowadzić ruch wahadłowy jednym torem.

– Musimy na chwilę zatrzymać tramwaje, żeby móc jeździć dalej przez kolejne miesiące – tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik Tramwajów Szczecińskich. – Budowa rozjazdów to operacja wymagająca pełnego wyłączenia torowiska. Dlatego w weekend pasażerowie skorzystają z komunikacji zastępczej.

Remont za prawie 8 milionów

Prace prowadzi firma Stanled ze Stargardu, która właśnie podpisała kontrakt o wartości 7 986 883,24 zł brutto. Remont potrwa 120 dni i obejmie m.in.:

rozbiórkę starego torowiska,

usunięcie zniszczonych fundamentów kotwień,

wykonanie nowej warstwy betonu,

budowę zupełnie nowego torowiska.

Powód inwestycji jest poważny – degradacja kotwień i cokołów, które mocują szyny do konstrukcji estakady.

Zmiany w ruchu drogowym

Już w czwartek 25 czerwca kierowcy odczują pierwsze utrudnienia. Z ruchu zostaną wyłączone pasy przylegające do torowiska. W kolejnych tygodniach – w zależności od etapu prac – zamykane będą jeden lub dwa pasy wewnętrzne, a kierowców obowiązywać będzie ograniczenie do 40 km/h i zakaz wyprzedzania.

Są jednak wyjątki. Wykonawca musi udostępnić pełną przepustowość estakady:

4 sierpnia – Tour de Pologne,

13–16 sierpnia – Żagle 2026.

Tramwaje wrócą w poniedziałek

Dobra wiadomość dla pasażerów: od poniedziałku 29 czerwca tramwaje znów pojadą między Prawobrzeżem a Śródmieściem. Ale nie bez zmian.

– Na 420-metrowym odcinku estakady obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 10 km/h, co wymusi korekty w rozkładach jazdy – zapowiada Wojciech Jachim.

W trakcie całego remontu zaplanowano trzy przerwy w ruchu tramwajowym – na montaż i demontaż tymczasowych rozjazdów. O terminach spółka będzie informować na bieżąco.

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