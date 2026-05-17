Tłumy na Wałach Chrobrego. Szczecinianie ruszyli po rośliny i regionalne przysmaki

Rośliny i akcesoria na Wałach Chrobrego

Wydarzenie zaoferowało szeroki asortyment dla posiadaczy działek, balkonów oraz przydomowych zieleńców. Kupujący mogli wybierać spośród różnorodnych krzewów, bylin, ozdobnych kwiatów oraz drzewek owocowych, a rosnącym zainteresowaniem cieszyły się także oryginalne okazy egzotyczne. Oprócz żywej flory, wystawcy zaprezentowali bogaty wybór sprzętu ogrodniczego, elementów małej architektury, ozdobnych donic, narzędzi pracy i mebli, które ułatwiają stworzenie komfortowej strefy wypoczynku.

Lokalne przysmaki zamiast marketowych produktów

Wydarzeniu ogrodniczemu towarzyszył kiermasz tradycyjnej żywności, gdzie odwiedzający mieli okazję nabyć rzemieślnicze wyroby niedostępne na co dzień w sieciowych sklepach. Na stoiskach serwowano wypiekane na zakwasie pieczywo, słodkie miody pochodzące z niewielkich pasiek, rzemieślnicze wędliny z tradycyjnych wędzarni oraz wyborne wina z regionalnych szczecińskich winnic. Intensywne aromaty unoszące się nad stoiskami skutecznie zachęcały spacerowiczów do licznych degustacji przed dokonaniem ostatecznego zakupu.

Słoneczna aura przyciągnęła tłumy szczecinian

Dopisały warunki atmosferyczne, które okazały się ogromnym atutem tegorocznej wiosennej edycji. Słoneczna, ciepła i całkowicie bezwietrzna pogoda sprzyjała długim majowym spacerom nad Odrą, co bezpośrednio przełożyło się na ogromną frekwencję. Alejki handlowe były momentami wręcz szczelnie wypełnione ludźmi, a ogromne zainteresowanie asortymentem sprawiło, że część sprzedawców wyprzedała swój towar na długo przed oficjalnym zakończeniem zaplanowanej imprezy.

Cykliczna impreza rozpoczyna sezon ogrodniczy

Targi „Pamiętajcie o ogrodach” to niezmiennie stały punkt w harmonogramie plenerowych wydarzeń organizowanych w stolicy Pomorza Zachodniego. Wiosenna odsłona tradycyjnie inauguruje sezon prac polowych, natomiast jesienna pomaga w przygotowaniu przydomowych terenów zielonych na nadejście zimowych mrozów. Miniony majowy weekend po raz kolejny udowodnił, że mieszkańcy Szczecina chętnie inwestują w zieleń, a reprezentacyjny teren Wałów Chrobrego doskonale sprawdza się jako miejsce tego typu wielkich spotkań.

