Wielka parada zabytkowych aut na ulicach Szczecina. Mieszkańcy nie kryli zachwytu

Start parady z ulicy Niemierzyńskiej

Wydarzenie zainaugurowano pod budynkiem Muzeum Techniki i Komunikacji, znanej z dbałości o dziedzictwo motoryzacyjne. Ulica Niemierzyńska szybko wypełniła się dźwiękami silników i klaksonów, przyciągając uwagę przechodniów.

Wśród jadących maszyn znalazły się m.in. Fiaty 125p i 126p, Polonezy, Trabanty, Żuki, a także klasyczne Mercedesy i motocykle z dawnych lat. Dla starszych mieszkańców była to okazja do wspomnień, a dla młodszych – niezwykłe widowisko.

Trasa przez serce Szczecina

Zabytkowe pojazdy przemierzyły kluczowe arterie miasta, w tym ulice Niemierzyńską, Piotra Skargi, aleję Wojska Polskiego, aleję Piastów oraz ulicę Krzywoustego. Przejazd spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

Widzowie z entuzjazmem reagowali na widok oldtimerów, fotografując i nagrywając przejazd. W sieci błyskawicznie zaroiło się od relacji z tego niecodziennego wydarzenia, pełnych ciepłych słów i nostalgicznych wspomnień.

Wielu obserwatorów na chwilę przerwało swoje zajęcia, by podziwiać tę imponującą kolumnę, która rzadko gości na szczecińskich drogach.

Atrakcje podczas Nocy Muzeów

Przejazd klasyków był zaledwie jednym z elementów bogatego programu Europejskiej Nocy Muzeów.

Mieszkańcy Szczecina mieli okazję bezpłatnie odwiedzić liczne placówki kulturalne, w tym te zazwyczaj niedostępne. Inicjatywa Muzeum Techniki i Komunikacji okazała się ogromnym sukcesem, łącząc wystawy stacjonarne z dynamicznym pokazem na ulicach miasta.