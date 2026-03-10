Teatr Współczesny pyta: „Słyszymy się, czy tylko mówimy?”

Przychodzi pięć osób na karaoke. Każda z nich wybiera tę samą piosenkę: „Enjoy the silence” Depeche Mode. Każda osoba śpiewa inaczej, próbując za pomocą tych samych słów i dźwięków przekazać ważne dla siebie treści.

Jak przyznaje reżyser, inspiracją była dzisiejsza wielość komunikatów, która paradoksalnie utrudnia nam bycie ze sobą.

W teatrze często próbujemy nadążyć za światem, proponując multimedia i intensywność. Ja poczułem potrzebę zrobienia kroku w tył. Narzuciliśmy sobie ograniczenia i sprawdzamy, co się dzieje, gdy nie używamy tekstu, gdy ograniczamy fabułę - mówi Piotr Wawer Junior.

Choć struktura spektaklu jest już precyzyjnie ustalona, aktorzy przyznają, że proces twórczy opierał się na ich propozycjach i wzajemnym zaskakiwaniu się na scenie.

Cała zabawa polega na tym, by nie fiksować wszystkiego na sztywno. Jesteśmy otwarci na zaskakiwanie siebie nawzajem i widza. To wymaga ogromnej czujności na drugą osobę, na co w codziennym biegu często nie mamy siły - tłumaczy aktor Michał Lewandowski.

To nieśmiała próba mówienia trochę mniej, ale trochę lepiej.

Premiera odbędzie się w sobotę [14.03] o 19:30. Inne terminy spektaklu: 13.03 o godzinie 19:30 (pokaz przedpremierowy, spotkanie z realizatorami), 15.03 o godzinie 19:30, 22.03 o godzinie 17:00 i 20:00.