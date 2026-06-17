Te kobiety z Pomorza Zachodniego ukrywają się przed organami ścigania. Puściły niejednego z torbami

Kobiety na celowniku zachodniopomorskiej policji

W policyjnych rejestrach na Pomorzu Zachodnim widnieją wizerunki kobiet w różnym wieku, od najmłodszych po starsze. Każda z nich jest podejrzewana o udział w przestępstwach, które mogą całkowicie zniszczyć życie i finanse poszkodowanych. Oszustwa nadal stanowią jedną z głównych kategorii przewinień, a statystyki coraz częściej wskazują kobiety jako główne sprawczynie tych czynów.

Art. 286 § 1. Oszustwa rosną w siłę

Znaczna część poszukiwanych kobiet usłyszała zarzuty z artykułu 286 paragraf 1 Kodeksu karnego, który dotyczy oszustw i przewiduje karę pozbawienia wolności do 8 lat. Sposoby ich działania są bardzo zróżnicowane, obejmując fikcyjne umowy, wyłudzenia finansowe, przestępstwa w sieci oraz kradzież tożsamości. Funkcjonariusze zaznaczają, że przestępczynie wykazują się ogromnym sprytem, bezwzględnie manipulując zaufaniem i uczuciami swoich ofiar.

Sprawczynie ukrywają się przed policją

Pomimo szeroko zakrojonych działań służb, spora grupa tych kobiet wciąż pozostaje na wolności. Częsta zmiana adresów, brak stałego zatrudnienia oraz korzystanie ze wsparcia znajomych to jedynie wybrane sposoby, dzięki którym udaje im się uniknąć zatrzymania. Policjanci proszą o zachowanie ostrożności i zaznaczają, że najdrobniejsza wskazówka może okazać się kluczowa w namierzeniu poszukiwanych osób.

Poszukiwane kobiety na Pomorzu Zachodnim

Stworzyliśmy specjalną galerię prezentującą twarze kobiet ściganych przez zachodniopomorskich funkcjonariuszy w związku z oszustwami. To kompletne zestawienie osób, które według śledczych mogły dopuścić się poważnych złamań prawa. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym materiałem zdjęciowym i sprawdzenia, czy któraś z zaprezentowanych twarzy wydaje się znajoma.

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