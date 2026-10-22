Tak mogą wyglądać twoje święta. Gołębiewski Pobierowo przygotowuje wigilię

Polacy są otwarci na święta poza domem

Przygotowania do Bożego Narodzenia potrafią zająć wiele dni. Zakupy, sprzątanie, gotowanie i organizacja spotkań rodzinnych to obowiązki, które często spoczywają na tych samych osobach. Nic więc dziwnego, że część Polaków rozważa spędzenie świąt w inny sposób. Wyjazd do hotelu pozwala ograniczyć domowe obowiązki i przeznaczyć więcej czasu na spotkania z bliskimi.

Z badania SW Research przeprowadzonego w listopadzie 2023 roku wynika, że 45 proc. respondentów mogłoby spędzić Boże Narodzenie poza domem, gdyby mogli swobodnie wybrać sposób świętowania. Wśród motywacji wskazywali między innymi ciekawość nowego doświadczenia, chęć połączenia świąt z dłuższym wypoczynkiem oraz ograniczenie pracy związanej z przygotowaniami.

Święta nad Bałtykiem. Gołębiewski w Pobierowie przygotował ofertę

Hotel Gołębiewski w Pobierowie proponuje świąteczny pobyt w terminie od 23 do 27 grudnia 2026 roku. To propozycja dla osób, które chcą połączyć rodzinne Boże Narodzenie z wypoczynkiem nad morzem. Jednym z elementów oferty jest oczywiście uroczysta, serwowana kolacja wigilijna.

Nasze hotele od lat cieszą się dużą popularnością, a w okresie świątecznym odnotowujemy bardzo wysokie obłożenie. Goście doceniają, że w cenie pobytu zyskują komfort, czas dla bliskich i możliwość spokojnego wypoczynku. To jeden z powodów, dla których coraz chętniej spędzają święta w hotelu. Cieszymy się, że również w tych wyjątkowych dniach możemy zadbać o ich dobre samopoczucie i dzielić się z nimi naszą gościnnością - reasumuje Agnieszka Gawińska – Rucińska, członkini zarządu Gołębiewski Holding.

Ile kosztują święta w hotelu Gołębiewski w Pobierowie?

Cztery noce w hotelu Gołębiewski w Pobierowie, obejmujące okres od 23 do 27 grudnia 2026 roku, to wydatek wynoszący co najmniej 5769,74 zł dla dwóch dorosłych. Tyle kosztuje oferta bezzwrotna, w której zadatek wynosi 90 proc. ceny pobytu. Dostępny jest również wariant elastyczny, kosztujący od 6239,37 zł za cztery noce. W tym przypadku zadatek wynosi 30 proc.

Baseny, sauny i atrakcje dla dzieci

Oferta nie ogranicza się do świątecznych posiłków. Goście hotelowi mogą korzystać z Parku Wodnego Tropikana, obejmującego między innymi baseny, jacuzzi i sauny. Wstęp do tej strefy jest bez dodatkowej opłaty dla osób zatrzymujących się w hotelu. W cenie pobytu dostępna jest również siłownia, natomiast zabiegi i masaże w hotelowym SPA wymagają dodatkowej opłaty.

Z myślą o rodzinach przygotowano także zabawy z animatorami. Są one uwzględnione w cenie pobytu. Goście wybierający wariant z trzema posiłkami mogą ponadto korzystać ze Smakolandii, czyli dziecięcego bufetu działającego między głównymi porami wyżywienia.

Takie rozwiązanie może ułatwić organizację dnia rodzinom z dziećmi. Podczas gdy najmłodsi korzystają z przygotowanych atrakcji, dorośli mogą znaleźć chwilę na odpoczynek.

Rodzinny wyjazd nie wymaga, by wszyscy spędzali każdą godzinę w ten sam sposób. Jedni wybiorą spacer, inni basen lub zajęcia dla dzieci. Wspólne posiłki pozwalają ponownie spotkać się przy stole. W taki sposób myślimy o wypoczynku, który uwzględnia potrzeby różnych pokoleń – podkreślała Agnieszka Gawińska-Rucińska.

Zajrzeliśmy do strefy SPA w hotelu Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]