Andrzejki w hotelu Gołębiewski. Znamy cenę

Hotel Gołębiewski w Pobierowie przygotowuje się do kolejnych wydarzeń sezonu jesienno-zimowego. Jednym z nich będzie wieczór andrzejkowy zaplanowany na 28 listopada 2026 roku. Impreza rozpocznie się o godzinie 22:00, a organizatorzy zapowiadają muzyczno-taneczne widowisko oraz specjalną ofertę gastronomiczną.

Za udział w zabawie trzeba zapłacić 420 zł od osoby. Cena obejmuje m.in. dania przygotowane przez hotelowego szefa kuchni, a w galerii poniżej zamieściliśmy menu stworzone specjalnie na tę okazję.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Andrzejki w Gołębiewskim! Oto menu

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LA CABARET by GOŁĘBIEWSKI. Takie atrakcje zaplanowano

Głównym punktem wieczoru będzie LA CABARET by GOŁĘBIEWSKI. To widowisko muzyczno-taneczne, które ma nawiązywać do atmosfery ekskluzywnych kabaretów. Organizatorzy zapowiadają występy tancerek w efektownych kostiumach, muzykę na żywo oraz rozbudowaną oprawę sceniczną.

Na scenie mają pojawić się wokalistki SOLIA i KSENA, a całość uzupełnią występy muzyków, rytmy perkusyjne, choreografie i efekty świetlne. Dla osób, które szukają więc pomysłu na andrzejki w bardziej eleganckim wydaniu, może to być alternatywa dla tradycyjnych imprez organizowanych w restauracjach czy klubach.

Sylwester w Gołębiewskim kosztuje znacznie więcej

Na tle andrzejkowej propozycji szczególnie wyróżniają się ceny sylwestrowe. Hotel przygotował ofertę na przełom 2026 i 2027 roku, obejmującą pobyt od 30 grudnia do 2 stycznia. W programie znalazł się bal dla dorosłych, który poprowadzą Katarzyna Zdanowicz i Jarosław Kuźniar.

Za udział w samej imprezie goście hotelowi zapłacą 1250 zł od osoby. Osoby z zewnątrz muszą liczyć się z ceną 1500 zł za osobę. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Sylwester w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Ceny za pobyt i bal dla gości