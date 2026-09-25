Sylwester w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Ceny za pobyt i bal dla gości

Hotel Gołębiewski w Pobierowie organizuje sylwestra

Na zakończenie roku Gołębiewski w Pobierowie wyszedł z wyjątkową propozycją dla swoich gości. Obiekt zaprasza na pobyt w dniach od 30 grudnia do 2 stycznia, oferując połączenie relaksu nad morzem z huczną zabawą sylwestrową. Oferta została przygotowana w taki sposób, aby uwzględniać zarówno potrzeby dorosłych uczestników, jak i specjalne atrakcje dla najmłodszych.

Główną atrakcją tej wyjątkowej nocy będzie bal dedykowany osobom dorosłym. Wydarzenie poprowadzi znany duet dziennikarski – Katarzyna Zdanowicz oraz Jarosław Kuźniar. Muzyczną atmosferę zapewni zespół wykonujący popularne hity oraz DJ. Goście mogą liczyć na wykwintną kolację oraz bogaty bufet. W tym samym czasie dzieci będą mogły bawić się na osobnym balu pod okiem animatorów, przy muzyce DJ-a i ze specjalnie skomponowanym menu.

Ile kosztuje sylwester w hotelu Gołębiewski Pobierowo?

Dla osób nocujących w obiekcie, wstęp na bal sylwestrowy to wydatek rzędu 1250 zł od osoby. Znacznie więcej muszą zapłacić goście z zewnątrz, dla których bilet wynosi 1500 zł. Udział dzieci w wieku do 14 lat w ich własnym balu kosztuje z kolei 250 zł za osobę.

Warto zwrócić uwagę, że wspomniane kwoty dotyczą wyłącznie udziału w imprezie. Osoby decydujące się na kilkudniowy wypoczynek nad Bałtykiem muszą doliczyć koszty zakwaterowania w ramach pakietu. Oferta obejmuje pobyt od 30 grudnia do 2 stycznia, a ostateczny koszt zależy od wybranego standardu pokoju oraz formy rezerwacji.

Nocleg w hotelu Gołębiewski Pobierowo - cena

Przykładowy koszt noclegu dla dwóch dorosłych osób, w okresie od 30 grudnia 2026 r. do 2 stycznia 2027 r., wynosi 4 350,74 zł w ofercie bezzwrotnej. Z kolei za wariant elastyczny zapłacimy 4 704,87 zł. Do tej kwoty goście planujący udział w balu muszą doliczyć dodatkowe 1250 zł od osoby.

Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]