Pierwsze urodziny MK Bowling HIT2FIT w Szczecinie - wyjątkowy wieczór pełen atrakcji

Wydarzenie urodzinowe odbędzie się w sobotę, 26 września 2026 roku o godzinie 18:00. Impreza zorganizowana zostanie w szczecińskim lokalu sieci, mieszczącym się przy ul. Milczańskiej 31f.

W ciągu minionego roku MK Bowling stało się popularnym punktem na mapie rozrywkowej Szczecina, przyciągając miłośników aktywnego wypoczynku, spotkań towarzyskich oraz rywalizacji sportowej. Nadchodzący jubileusz ma być formą podziękowania dla klientów, którzy przez ostatnich dwanaście miesięcy współtworzyli atmosferę tego miejsca.

Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen muzyki, dobrej zabawy oraz licznych propozycji rekreacyjnych. Uczestnicy wydarzenia będą mogli skorzystać z pełnej oferty rozrywkowej centrum, w skład której wchodzą:

Kręgle – nowoczesne tory bowlingowe stanowiące główną oś centrum.

Bilard i Dart – strefy gier zręcznościowych i towarzyskich.

Shuffleboard – zyskująca popularność gra zręcznościowa.

Karaoke – przestrzeń dla osób chcących sprawdzić swoje umiejętności wokalne.

Salon gier – automaty rozrywkowe dla graczy w każdym wieku.

Podczas wieczoru zapewnione będzie również zaplecze gastronomiczne z jedzeniem i napojami. Ponadto na gości czekać będą specjalne, urodzinowe niespodzianki przygotowane przez zespół MK Bowling. Wstęp na wydarzenie jest otwarty, a organizatorzy zachęcają do rezerwacji czasu i przybycia w gronie znajomych!