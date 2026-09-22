Zostaw auto w domu! 22 września darmowa komunikacja, pociągi Polregio, a nawet rowery miejskie

Darmowe przejazdy komunikacją miejską w Szczecinie

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłosił, że przez cały wtorek, od północy do godziny 23:59, transport publiczny w Szczecinie funkcjonuje bez opłat. Pasażerowie mogą swobodnie podróżować autobusami i tramwajami, ponieważ kasowniki i biletomaty zostały wyłączone.

- Dawno nie korzystałeś z miejskiego transportu publicznego? To dobra okazja, by przypomnieć sobie, że autobusy i tramwaje mogą być świetną alternatywą do bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się po mieście - zachęca do skorzystania z okazji rzecznik ZDiTM, Krzysztof Ufland. - Tego dnia zostaw samochód w domu, daj mu odpocząć i wybierz komunikację miejską.

Bezpłatne pociągi Polregio za okazaniem dowodu rejestracyjnego

Inicjatywę wspiera również przewoźnik Polregio. Według informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski, każdy posiadacz dowodu rejestracyjnego może podróżować regionalnymi pociągami całkowicie za darmo, a ulga ta obejmuje także jedną osobę towarzyszącą.

Dzięki temu udogodnieniu, bezkosztowe przejazdy dostępne są nie tylko w granicach samego miasta, ale na terenie całego województwa.

Godzina darmowej jazdy na rowerach BikeS w Szczecinie

Szczeciński system rowerów miejskich włączył się w akcję z własną ofertą. Niezależnie od tego, czy ktoś posiada abonament, czy jest nowym użytkownikiem, BikeS oferuje każdemu 60 minut bezpłatnego wypożyczenia roweru.

Z promocyjnego czasu można skorzystać w okresie od 21 września (godzina 22:00) aż do 23 września (godzina 7:30).

„Dzień bez Samochodu? Wsiadamy na BikeS! Zostaw samochód. Wybierz BikeS. I korzystaj z 60 minut bezpłatnej jazdy! Szczecin bez samochodu? Brzmi jak dobry plan!”

- informuje BikeS.

Cel Europejskiego Dnia Bez Samochodu

Inicjatywa znana jako Europejski Dzień Bez Samochodu ma zasięg globalny i skupia się na uświadamianiu skutków nadmiernego ruchu aut w aglomeracjach. Główne założenie to promowanie ekologicznych alternatyw, takich jak transport publiczny, jazda na rowerze, używanie hulajnóg czy po prostu chodzenie pieszo. Wydarzenie to pozwala również zaobserwować, jak pozytywnie transformuje się środowisko miejskie po jednodniowej redukcji liczby pojazdów silnikowych.

W wielu miastach Europy w tym czasie odbywają się specjalne akcje, a niektóre ulice są całkowicie zamykane dla aut. W Polsce najczęstszą zachętą do rezygnacji z samochodu jest zniesienie opłat za komunikację miejską.

Zostaw auto, wybierz ekologiczny transport w Szczecinie

Władze Szczecina apelują do mieszkańców, aby 22 września zrezygnowali z korzystania z prywatnych samochodów. Brak opłat za autobusy, tramwaje, pociągi oraz rowery miejskie ma być silnym argumentem za zmianą przyzwyczajeń. Wybór alternatywnych środków transportu to działanie proekologiczne, które dodatkowo udowadnia, że przemieszczanie się po mieście bez własnego auta może być sprawne, komfortowe i ekonomiczne.

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