Inauguracja Roku Akademickiego 2026/2027 i Jubileuszowy V Spacerek na Uniwerek

Tegoroczna edycja ma szczególny charakter – rozpoczęta zostanie jubileuszowym, piątym Spacerkiem na Uniwerek, który od lat gromadzi społeczność akademicką oraz mieszkańców Szczecina.

Idea wspólnego świętowania początku roku akademickiego narodziła się w 2022 roku wraz z pierwszym Spacerkiem na Uniwerek. Od tego czasu wydarzenie nie tylko integruje środowisko akademickie, ale także buduje wizerunek Szczecina jako nowoczesnego i dynamicznego ośrodka akademickiego, otwartego na młodych ludzi, naukę, innowacje i współpracę. Jak co roku barwny i głośny korowód przejdzie ulicami miasta, połączy przedstawicieli wszystkich uczelni i pokaże siłę, różnorodność oraz jedność szczecińskiego środowiska akademickiego.

Kulminacją wydarzenia będzie wspólna inauguracja roku akademickiego 2026/2027, będąca symbolicznym rozpoczęciem nowego etapu dla tysięcy studentów rozpoczynających swoją akademicką przygodę w Szczecinie. Kluczowym elementem uroczystości będzie immatrykulacja studentów pierwszego roku – jeden z najważniejszych akademickich rytuałów, podczas którego nowo przyjęci studenci oficjalnie zostaną włączeni do wspólnoty akademickiej.

Tegoroczna inauguracja będzie miała również wyjątkowy wymiar artystyczny. Podczas uroczystości odbędzie się prapremiera Hymnu Szczecińskich Studentów pt. "Ku gwiazdom", skomponowanego specjalnie na tę okazję przez Piotra Gryskę – wykładowcę Akademii Sztuki w Szczecinie. To historyczny moment, który podkreśli wspólnotowy charakter wydarzenia i współpracę wszystkich szczecińskich uczelni.

W uroczystościach udział wezmą rektorzy i przedstawiciele wszystkich szczecińskich uczelni, studenci, doktoranci, organizacje studenckie, koła naukowe, pracownicy uczelni oraz zaproszeni goście.To wyjątkowe wydarzenie, będące pionierską inicjatywą w skali kraju, jest okazją do wspólnego świętowania, poznania oferty szczecińskich uczelni oraz podkreślenia roli nauki i szkolnictwa wyższego w rozwoju naszego miasta.

Świętowanie rozpocznie się od wspólnego marszu - zbiórka uczestników rusza o godzinie 11:40 na placu Adamowicza, skąd punktualnie o 12:00 wystartuje tegoroczny Spacerek. Następnie o godzinie 13:00 w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec odbędzie się oficjalna inauguracja nowego roku akademickiego. Kolejny raz wspólnie stworzona zostanie szczecińska społeczność akademicka, która jest różnorodna, otwarta i zjednoczona w działaniu na rzecz nauki, edukacji oraz rozwoju Szczecina!

Organizatorzy:

Akademia Sztuki w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych

Uniwersytet WSB Merito Szczecin

Wydarzenie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Szczecin.

Partnerzy:

Akademicki Szczecin