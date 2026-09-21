Jesień uderzy strugami deszczu. Instytut podał nowe prognozy

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-09-21 14:25

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował najnowsze analizy pogodowe na wtorek (22 września 2026 r.) i nadchodzące dni. Pierwsze dni jesieni oznaczają dominację opadów. Parasol będzie niezbędnym atrybutem każdego dnia. Zobaczcie, jak dokładnie ukształtuje się aura. Szczegóły poniżej.

Kobieta z parasolem idzie przez miasto w strugach ulewnego deszczu. O prognozach IMGW przeczytasz na Eska Szczecin.
Autor: Sergey Zaykov/ Shutterstock Deszcz

Jaka będzie pogoda we wtorek, 22 września? Synoptycy IMGW zwiastują dalsze opady

Według poniedziałkowych wyliczeń z 21 września spodziewano się sporych opadów, a także lokalnych wyładowań. Z najnowszych modeli wynika, że kolejne dni nie przyniosą zmiany cyrkulacji, dlatego w nocy znów trzeba spodziewać się burz i przelotnego deszczu. Meteorolodzy IMGW podkreślają, że na północy kraju może spaść od 15 mm do 25 mm wody.

We wtorkowy dzień na termometrach zobaczymy od 14 stopni w południowej Polsce do 18 kresek w rejonie Szczecina, przy wietrze rozpędzającym się do 65 km/h. Synoptycy z IMGW na 22 września przewidują kolejne deszcze. W centrum, na wschodzie i południu mogą pojawić się burze, z opadami rzędu 10 mm, a na Pomorzu Wschodnim spadnie do 25 mm deszczu.

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Mapy pogodowe udostępnione przez Instytut wskazują, że od 21 do 24 września deszcz będzie zjawiskiem powszechnym. Kalendarzowa jesień, która rozpocznie się w środę, będzie w związku z tym wyjątkowo ponura i deszczowa, a woda ma lać się z nieba w większości województw. Słoneczne ożywienie prognozowane jest dopiero na nadchodzący weekend.

Jak wynika z pięciodniowej prognozy na najbliższą sobotę i niedzielę, zachmurzenie osłabnie. Temperatury rano wskażą od 7 do 12 stopni, z kolei w ciągu dnia termometry pokażą od 20 do 24 kresek, przy czym chłodniej będzie tylko w pasie nadmorskim, w okolicach 18 stopni Celsjusza.

Najświeższe wieści meteorologiczne będą regularnie publikowane na łamach „Super Expressu”, dlatego warto mieć pod ręką kurtki przeciwdeszczowe i parasole. Miłośnicy złotej polskiej jesieni muszą na razie poczekać na bardziej sprzyjające warunki atmosferyczne.

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