Jesień uderzy strugami deszczu. Instytut podał nowe prognozy

Jaka będzie pogoda we wtorek, 22 września? Synoptycy IMGW zwiastują dalsze opady

Według poniedziałkowych wyliczeń z 21 września spodziewano się sporych opadów, a także lokalnych wyładowań. Z najnowszych modeli wynika, że kolejne dni nie przyniosą zmiany cyrkulacji, dlatego w nocy znów trzeba spodziewać się burz i przelotnego deszczu. Meteorolodzy IMGW podkreślają, że na północy kraju może spaść od 15 mm do 25 mm wody.

We wtorkowy dzień na termometrach zobaczymy od 14 stopni w południowej Polsce do 18 kresek w rejonie Szczecina, przy wietrze rozpędzającym się do 65 km/h. Synoptycy z IMGW na 22 września przewidują kolejne deszcze. W centrum, na wschodzie i południu mogą pojawić się burze, z opadami rzędu 10 mm, a na Pomorzu Wschodnim spadnie do 25 mm deszczu.

Czy opady deszczu utrzymają się do piątku? Prognozy IMGW

Mapy pogodowe udostępnione przez Instytut wskazują, że od 21 do 24 września deszcz będzie zjawiskiem powszechnym. Kalendarzowa jesień, która rozpocznie się w środę, będzie w związku z tym wyjątkowo ponura i deszczowa, a woda ma lać się z nieba w większości województw. Słoneczne ożywienie prognozowane jest dopiero na nadchodzący weekend.

Jak wynika z pięciodniowej prognozy na najbliższą sobotę i niedzielę, zachmurzenie osłabnie. Temperatury rano wskażą od 7 do 12 stopni, z kolei w ciągu dnia termometry pokażą od 20 do 24 kresek, przy czym chłodniej będzie tylko w pasie nadmorskim, w okolicach 18 stopni Celsjusza.

Najświeższe wieści meteorologiczne będą regularnie publikowane na łamach „Super Expressu”, dlatego warto mieć pod ręką kurtki przeciwdeszczowe i parasole. Miłośnicy złotej polskiej jesieni muszą na razie poczekać na bardziej sprzyjające warunki atmosferyczne.

Ekstremalne rekordy pogodowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Najwyższa temperatura powietrza została zanotowana w Prószkowie w woj. opolskim. Ile wynosiła? 40,2 °C 45,8 °C 47,1 °C Następne pytanie