Potężna bomba przy wjeździe do miasta usunięta. Saperzy zakończyli akcję, ruch przywrócony

Bomba w Szczecinie odnaleziona w lesie

Ogromny niewybuch zlokalizowano na terenach leśnych niedaleko węzła Kijewo, w sąsiedztwie Szosy Stargardzkiej. Odkrycie to od razu zainicjowało wdrożenie odpowiednich środków ostrożności. W poniedziałkowy poranek obywatele przebywający na terenie Szczecina oraz powiatów: goleniowskiego, stargardzkiego i gryfińskiego otrzymali powiadomienia RCB. Komunikat informował o zbliżającej się akcji saperskiej i kategorycznie zabraniał przebywania w wyznaczonej strefie.

Szybka interwencja saperów na węźle Kijewo

Operacja ruszyła w poniedziałek tuż po godzinie 10:00. Aby zapewnić bezpieczeństwo, zablokowano przejazd na ważnym fragmencie trasy i poprowadzono samochody objazdami. Saperzy przeprowadzili całą akcję błyskawicznie i bez komplikacji.

– Po dwudziestu minutach saperom udało się podjąć i wywieźć niewybuch. Ruch na Węźle Kijewo oraz ul. Szosa Stargardzka został przywrócony – poinformował rzecznik prasowy prezydenta Szczecina Łukasz Kolasa.

Koniec utrudnień na drogach w Szczecinie

Zaraz po sfinalizowaniu działań saperskich zmotoryzowani zyskali możliwość powrotu na standardowe szlaki komunikacyjne. Miejscy urzędnicy szybko poinformowali, że zagrożenie zostało całkowicie wyeliminowane. Historyczny ładunek przetransportowano na wyznaczony poligon, gdzie zostanie docelowo i w pełni bezpiecznie zniszczony.

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