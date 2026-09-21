Potężna bomba przy wjeździe do miasta usunięta. Saperzy zakończyli akcję, ruch przywrócony

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
Mateusz Tomaszewicz
2026-09-21 12:08

Utrudnienia w Szczecinie dobiegły końca. Specjaliści bezpiecznie usunęli i wywieźli potężny niewybuch zlokalizowany blisko węzła Kijewo. Pozostałość po II wojnie światowej, ważąca blisko 250 kilogramów, została znaleziona w miniony piątek. Aby umożliwić jej zabranie, konieczne było wstrzymanie ruchu i wyznaczenie tras alternatywnych.

Bomba w Szczecinie odnaleziona w lesie

Ogromny niewybuch zlokalizowano na terenach leśnych niedaleko węzła Kijewo, w sąsiedztwie Szosy Stargardzkiej. Odkrycie to od razu zainicjowało wdrożenie odpowiednich środków ostrożności. W poniedziałkowy poranek obywatele przebywający na terenie Szczecina oraz powiatów: goleniowskiego, stargardzkiego i gryfińskiego otrzymali powiadomienia RCB. Komunikat informował o zbliżającej się akcji saperskiej i kategorycznie zabraniał przebywania w wyznaczonej strefie.

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Operacja ruszyła w poniedziałek tuż po godzinie 10:00. Aby zapewnić bezpieczeństwo, zablokowano przejazd na ważnym fragmencie trasy i poprowadzono samochody objazdami. Saperzy przeprowadzili całą akcję błyskawicznie i bez komplikacji.

– Po dwudziestu minutach saperom udało się podjąć i wywieźć niewybuch. Ruch na Węźle Kijewo oraz ul. Szosa Stargardzka został przywrócony – poinformował rzecznik prasowy prezydenta Szczecina Łukasz Kolasa.

Koniec utrudnień na drogach w Szczecinie

Zaraz po sfinalizowaniu działań saperskich zmotoryzowani zyskali możliwość powrotu na standardowe szlaki komunikacyjne. Miejscy urzędnicy szybko poinformowali, że zagrożenie zostało całkowicie wyeliminowane. Historyczny ładunek przetransportowano na wyznaczony poligon, gdzie zostanie docelowo i w pełni bezpiecznie zniszczony.

Ciężarówka patrolu saperskiego w lesie pod Szczecinem podczas usuwania bomby. O akcji przeczytasz na Eska Szczecin.
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