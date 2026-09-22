Ogromny magazyn z nielegalnymi papierosami. Służby wkroczyły na przygraniczne targowisko

Akcja KAS na przygranicznym targowisku

Pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie wzięli pod lupę znany, przygraniczny bazar. Mundurowi skontrolowali wcześniej wytypowane miejsca sprzedaży, w których, jak szybko się potwierdziło, oferowano klientom wyroby tytoniowe z nielegalnego źródła.

W zabezpieczonych torbach i pudełkach odkryto łącznie ponad 57 tysięcy papierosów, 56 e-papierosów, a do tego blisko 5 600 wkładów do podgrzewania i 10 saszetek z nikotyną. Skonfiskowany towar nie posiadał w ogóle polskich znaków akcyzowych lub był oznaczony nieważnymi banderolami.

Budżet państwa mógł stracić fortunę

Eksperci z Krajowej Administracji Skarbowej obliczyli, że kwota niezapłaconego podatku akcyzowego sięga 85 tysięcy złotych. Środki te, gdyby służby nie wkroczyły do akcji, trafiłyby na czarny rynek i wzbogaciłyby osoby łamiące prawo.

– To kolejny przykład, że handel nielegalnymi wyrobami tytoniowymi wciąż jest realnym problemem na przygranicznych targowiskach. Skala ujawnionych produktów pokazuje, że nie mamy do czynienia z drobnym handlem, lecz z dobrze zorganizowanym procederem – mówi dr Sebastian Osiński, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Kary za paserstwo akcyzowe

Na mocy Kodeksu karnego skarbowego, a dokładnie art. 65 § 1, kupno, magazynowanie lub transportowanie nielegalnego towaru akcyzowego stanowi przestępstwo. Za tego typu działania przewidziano surowe konsekwencje: karę grzywny, która może wynieść do 720 stawek dziennych, pozbawienie wolności, a w niektórych przypadkach zasądzenie obu tych kar naraz.

W związku z odkrytą kontrabandą w ręce funkcjonariuszy trafił 41-letni Polak. Zebrane informacje dowodzą, że zatrzymany mężczyzna brał udział w nielegalnym obrocie przejętym tytoniem.

Niebezpieczne zakupy na bazarze

Przedstawiciele KAS przypominają, że zaopatrywanie się w wyroby tytoniowe lub alkoholowe niewiadomego pochodzenia to nie tylko wspieranie przestępczości. Tego typu zachowania niosą ze sobą poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia kupujących.

– Produkty sprzedawane na bazarach często są podróbkami, które nie spełniają żadnych norm jakości. Konsument naraża się na realne zagrożenie zdrowia, a nawet życia – ostrzega dr Osiński.

Funkcjonariusze nie zwalniają tempa i planują już następne wizytacje na lokalnych bazarach. Szczególną uwagą objęte zostaną miejsca handlu usytuowane w strefie nadgranicznej, gdzie zjawisko szarej strefy jest najbardziej zauważalne.

Autor: Krajowa Administracja Skarbowa/ Materiały prasowe

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