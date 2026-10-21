Robot AI przygotowuje jedzenie dla żołnierzy. Opinie? Mieszane

Niemiecka armia testuje robota kuchennego

Niemiecka Bundeswehra sprawdza możliwości autonomicznego robota kuchennego CA-1, opracowanego przez monachijską firmę Circus Group. Pilotaż rozpoczął się w kwietniu 2026 r. w koszarach Hugo-Junkers-Kaserne w Alt Duvenstedt w Szlezwiku-Holsztynie, a testy mają potrwać do końca roku.

Urządzenie ma zapewniać żołnierzom dostęp do ciepłych posiłków również wtedy, gdy tradycyjna stołówka jest już zamknięta. To szczególnie ważne wieczorami i w weekendy. W jednostce stacjonuje około 900 żołnierzy, którzy mogą korzystać z nowego rozwiązania.

Co robot AI przygotowuje dla żołnierzy?

Zamiast ograniczać się do prostych dań, maszyna przygotowuje między innymi fusilli bolognese, chili con carne, penne z truflami oraz Kaiserschmarrn, czyli austriacki deser przypominający puszysty, karmelizowany omlet.

Robot sam pobiera składniki, gotuje potrawy i porcjuje gotowe dania. Po zakończeniu pracy czyści również wykorzystywane naczynia. Nad procesem czuwają kamery i czujniki, które pomagają kontrolować poszczególne etapy przygotowywania posiłków.

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Opinie o jedzeniu z robota są mieszane

Czy posiłki przygotowywane przez maszynę smakują tak samo jak te z tradycyjnej kuchni? Opinie nie są jednoznaczne. Część żołnierzy docenia jakość wybranych dań, ale nie wszyscy. Jak podaje portal Deutsche Welle, komendantka koszar, Romy Petersen uważa, że niektóre dania są wręcz wyśmienite.

To oczywiście kwestia gustu, ale jedno wiem na pewno: największym hitem jest omlet cesarski – mówiła Roma Petersen, cytuje portal Deutsche Welle.

Czy roboty zastąpią kucharzy w wojsku?

Na razie Bundeswehra nie ogłosiła decyzji o zastąpieniu kucharzy robotami. Testowane urządzenie ma pełnić funkcję uzupełniającą, a jego przyszłość zależy od wyników pilotażu. Do końca 2026 r. wojsko ma zebrać doświadczenia związane z działaniem maszyny i ocenić przydatność takiego rozwiązania.

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