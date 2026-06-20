Szczecin Light Festival zamienił miasto w wielką galerię światła. Tak studenci kończą rok akademicki

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Pokazy świetlne na budynkach w Szczecinie
Od 22:00 do 2:00 w nocy Szczecinianie mają okazję podziwiać dedykowane temu widowisku instalacje wizualne. Świetlne spektakle rzutowane są na trzy dobrze znane lokalne obiekty:
- Gmach Pinokio 3.0 zlokalizowany przy ulicy Sikorskiego
- Akademik „Kordecki” mieszczący się przy ulicy Kordeckiego
- Kompleks jednostek międzywydziałowych ZUT, znany jako „BMW”, przy alei Piastów
Gdy zapada zmrok, każda z wymienionych elewacji staje się potężnym ekranem dla zaawansowanych animacji, skomplikowanych grafik oraz wielowymiarowych prezentacji przestrzennych.
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Pomysłodawcy inicjatywy zaznaczają, że poszczególne pokazy stanowią zupełnie odrębną narrację. Konstruując wizualizacje, młodzi artyści czerpali inspirację z przeróżnych dziedzin nauki, nowoczesnych technologii, medycyny, a także lokalnej architektury i perspektyw rozwoju miejskiej aglomeracji.
Przedsięwzięcie wykracza poza zwykłą demonstrację technicznych sztuczek, stając się dowodem na ogromne możliwości tutejszych ośrodków akademickich. W realizację całego projektu zaangażowały się szkoły wyższe ze Szczecina, a także lokalne organizacje pozarządowe i podmioty wspierające edukację.
Szczecin Light Festival przyciąga mieszkańców
To wizualne święto jest w pełni dostępne dla każdego zainteresowanego – od społeczności akademickiej, przez stałych bywalców, po osoby odwiedzające miasto. Wystarczy jedynie przyjść w pobliże jednego z wyznaczonych punktów, by całkowicie zanurzyć się w wykreowanym przez twórców świetlnym świecie.
Chociaż mamy do czynienia z debiutancką odsłoną tej imprezy, w kuluarach już pojawiają się głosy o wprowadzeniu festiwalu na stałe do kalendarza, jako nowej, cyklicznej formy pożegnania roku akademickiego.