Szczecin Light Festival zamienił miasto w wielką galerię światła. Tak studenci kończą rok akademicki

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-20 9:04

Szczecin w innowacyjny sposób celebruje koniec zajęć na uczelniach. Trwający od 19 do 20 czerwca Szczecin Light Festival przemienia przestrzeń miejską w otwartą wystawę świetlną. W godzinach wieczornych na wybranych budynkach rozbłyskują unikalne pokazy oraz trójwymiarowe mappingi, za których przygotowanie odpowiadają młodzi twórcy i żacy ze szczecińskich szkół wyższych.

Pokazy świetlne na budynkach w Szczecinie

Od 22:00 do 2:00 w nocy Szczecinianie mają okazję podziwiać dedykowane temu widowisku instalacje wizualne. Świetlne spektakle rzutowane są na trzy dobrze znane lokalne obiekty:

  • Gmach Pinokio 3.0 zlokalizowany przy ulicy Sikorskiego
  • Akademik „Kordecki” mieszczący się przy ulicy Kordeckiego
  • Kompleks jednostek międzywydziałowych ZUT, znany jako „BMW”, przy alei Piastów

Gdy zapada zmrok, każda z wymienionych elewacji staje się potężnym ekranem dla zaawansowanych animacji, skomplikowanych grafik oraz wielowymiarowych prezentacji przestrzennych.

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Szczecińscy studenci snują opowieści światłem

Pomysłodawcy inicjatywy zaznaczają, że poszczególne pokazy stanowią zupełnie odrębną narrację. Konstruując wizualizacje, młodzi artyści czerpali inspirację z przeróżnych dziedzin nauki, nowoczesnych technologii, medycyny, a także lokalnej architektury i perspektyw rozwoju miejskiej aglomeracji.

Przedsięwzięcie wykracza poza zwykłą demonstrację technicznych sztuczek, stając się dowodem na ogromne możliwości tutejszych ośrodków akademickich. W realizację całego projektu zaangażowały się szkoły wyższe ze Szczecina, a także lokalne organizacje pozarządowe i podmioty wspierające edukację.

Szczecin Light Festival przyciąga mieszkańców

To wizualne święto jest w pełni dostępne dla każdego zainteresowanego – od społeczności akademickiej, przez stałych bywalców, po osoby odwiedzające miasto. Wystarczy jedynie przyjść w pobliże jednego z wyznaczonych punktów, by całkowicie zanurzyć się w wykreowanym przez twórców świetlnym świecie.

Chociaż mamy do czynienia z debiutancką odsłoną tej imprezy, w kuluarach już pojawiają się głosy o wprowadzeniu festiwalu na stałe do kalendarza, jako nowej, cyklicznej formy pożegnania roku akademickiego.

Nocne pokazy świetlne na budynkach w Szczecinie. Widoczne abstrakcyjne, kolorowe projekcje, zielone słońca oraz kotwica. Szczecin Light Festival to świetlne widowisko, o którym możesz przeczytać więcej na naszym portalu.
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