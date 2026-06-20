Szczecin Light Festival zamienił miasto w wielką galerię światła. Tak studenci kończą rok akademicki

Pokazy świetlne na budynkach w Szczecinie

Od 22:00 do 2:00 w nocy Szczecinianie mają okazję podziwiać dedykowane temu widowisku instalacje wizualne. Świetlne spektakle rzutowane są na trzy dobrze znane lokalne obiekty:

Gmach Pinokio 3.0 zlokalizowany przy ulicy Sikorskiego

Akademik „Kordecki” mieszczący się przy ulicy Kordeckiego

Kompleks jednostek międzywydziałowych ZUT, znany jako „BMW”, przy alei Piastów

Gdy zapada zmrok, każda z wymienionych elewacji staje się potężnym ekranem dla zaawansowanych animacji, skomplikowanych grafik oraz wielowymiarowych prezentacji przestrzennych.

Szczecińscy studenci snują opowieści światłem

Pomysłodawcy inicjatywy zaznaczają, że poszczególne pokazy stanowią zupełnie odrębną narrację. Konstruując wizualizacje, młodzi artyści czerpali inspirację z przeróżnych dziedzin nauki, nowoczesnych technologii, medycyny, a także lokalnej architektury i perspektyw rozwoju miejskiej aglomeracji.

Przedsięwzięcie wykracza poza zwykłą demonstrację technicznych sztuczek, stając się dowodem na ogromne możliwości tutejszych ośrodków akademickich. W realizację całego projektu zaangażowały się szkoły wyższe ze Szczecina, a także lokalne organizacje pozarządowe i podmioty wspierające edukację.

Szczecin Light Festival przyciąga mieszkańców

To wizualne święto jest w pełni dostępne dla każdego zainteresowanego – od społeczności akademickiej, przez stałych bywalców, po osoby odwiedzające miasto. Wystarczy jedynie przyjść w pobliże jednego z wyznaczonych punktów, by całkowicie zanurzyć się w wykreowanym przez twórców świetlnym świecie.

Chociaż mamy do czynienia z debiutancką odsłoną tej imprezy, w kuluarach już pojawiają się głosy o wprowadzeniu festiwalu na stałe do kalendarza, jako nowej, cyklicznej formy pożegnania roku akademickiego.

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