Szczecin dostanie miliony z Unii. Ogromna modernizacja wodociągów

Program „Woda dla Szczecina” z ogromną dotacją. Umowa w ZPW Pilchowo

Całkowity budżet inicjatywy pod nazwą „Woda dla Szczecina” przekracza 77 milionów złotych, z czego aż 34 miliony to fundusze pozyskane bezpośrednio z programu FEnIKS. Oficjalne przypieczętowanie lukratywnego kontraktu miało miejsce na terenie Zakładu Produkcji Wody „Pilchowo”, który każdego dnia dba o zaopatrzenie w kranówkę blisko 60 tysięcy mieszkańców całego miasta. Wdrożone unowocześnienia to nie tylko generalny remont samego zakładu produkcyjnego, ale także systemowe zastąpienie przestarzałych rur zupełnie nowymi. Zaplanowano również instalację nowoczesnych i inteligentnych narzędzi do natychmiastowego namierzania usterek, w tym zamontowanie 250 specjalistycznych rejestratorów szumów.

- Dzięki dofinansowaniu budujemy system wodociągowy przygotowany na wyzwania kolejnych lat, bardziej efektywny, bezpieczny i przyjazny środowisku – zaznaczył podczas spotkania zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski.

Gigantyczna wymiana rur

Rzeczniczka prasowa ZWiK, Hanna Pieczyńska, poinformowała oficjalnie, że pracownicy zdążyli już całkowicie ukończyć część zaplanowanych robót. Zupełnie nowa infrastruktura przesyłowa funkcjonuje na takich ulicach jak Żeliwna, Pawła VI, Zaleskiego, Niedziałkowskiego, Unii Lubelskiej, Jana Pawła II, Bociania, Orna, Zgorzelecka, Cicha oraz Przy Ogrodach. To jednak absolutnie nie koniec, ponieważ ciężki sprzęt budowlany wciąż pracuje w rejonie Rymarskiej, Dmowskiego, Struga, Narutowicza, Batalionów Chłopskich i Rostockiej. Lada moment ogłoszone zostaną również postępowania przetargowe dla ulic Klonowica oraz Zawadzkiego. Przedstawicielka miejskiej spółki wodociągowej uczula, że obecne działania to zdecydowanie nie są zwyczajne dziury w ziemi. Cały proces obejmuje również wdrażanie cyfrowych rozwiązań zarządczych oraz zakup czułego oprogramowania i rejestratorów akustycznych, które niemal natychmiast lokalizują każde rozszczelnienie pod ziemią.

- Dzięki konsekwentnym inwestycjom poziom strat wody w Szczecinie wynosi niespełna 9 proc., co plasuje nas wśród najefektywniejszych operatorów w kraju – wyjaśniła rzeczniczka szczecińskiego ZWiK.

Zabytkowy zakład ZPW Pilchowo w remoncie. Prace pod nadzorem konserwatora

Zakład Produkcji Wody „Pilchowo” funkcjonuje w przestrzeni miejskiej nieprzerwanie od 1929 roku, a jego unikalne, historyczne budynki figurują w Gminnej Ewidencji Zabytków. Prowadzona w tym wyjątkowym miejscu od blisko dwunastu miesięcy gruntowna przebudowa ma przynieść znaczący skok jakościowy samej dystrybuowanej kranówki, jak i stanowczo podnieść wydajność energetyczną obiektu. Długa lista realizowanych prac modernizacyjnych obejmuje między innymi demontaż wyeksploatowanych przez dekady podzespołów technologicznych, gruntowne czyszczenie i właściwe zabezpieczanie komór odpowiedzialnych za filtrację, czy też zakładanie całkowicie nowych rurociągów oraz precyzyjne układanie płyt podfiltrowych. W harmonogramie znalazło się także wprowadzanie innowacyjnej infrastruktury technicznej na terenie hali aeracji, jak również szeroko zakrojone roboty na zewnątrz kompleksu i niezbędną modernizację poszycia dachowego.

Plany szczecińskich wodociągów do 2028 roku

Szefowa zarządu szczecińskiego ZWiK, Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, przypomniała wprost, że długofalowa strategia rozwoju miejskich rurociągów i całej sieci do 2028 roku opiera się na wydatkach rzędu ponad ćwierć miliarda złotych. Pozyskanie gigantycznych pieniędzy z funduszy FEnIKS znacząco dynamizuje i usprawnia te niezwykle ambitne zamierzenia. Warto zaznaczyć, że kluczowym rezerwuarem dla wszystkich szczecinian wciąż pozostaje wielkie jezioro Miedwie, podczas gdy mniejsze zakłady produkcyjne – w tym ten omawiany zlokalizowany w Pilchowie – czerpią krystaliczne zasoby bezpośrednio z wydajnych i ukrytych pod ziemią studni głębinowych.

- Inwestycje w systemy wodociągowe to inwestycje w zdrowie, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. Szczecin zyskuje nowoczesną infrastrukturę, która będzie służyć mieszkańcom przez kolejne dekady – podkreślił Robert Gajda, pełniący funkcję wiceprezesa NFOŚiGW.

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