Strefa Czystego Transportu w Szczecinie już działa. Obalamy mity i nieprawdziwe informacje

Gdzie obowiązuje Strefa Czystego Transportu w Szczecinie?

Nowa Strefa Czystego Transportu w Szczecinie obejmuje swoim zasięgiem obszar Starego Miasta. Jest to dokładnie ten sam teren, na którym aktualnie funkcjonuje Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. Granice nowej strefy wyznaczają konkretne ulice w centrum. Są to:

ulica Tkacka,

ulica Wyszyńskiego,

Nabrzeże Wieleckie,

Trasa Zamkowa.

Kierowcy zbliżający się do tego rejonu zauważą specjalne oznakowanie. Na wjazdach i wyjazdach zamontowano tablice D-54 oraz D-55, które sygnalizują przekroczenie granicy obszaru o zaostrzonych regułach. Co istotne, strategiczne arterie komunikacyjne okalające starówkę nie zostały włączone do systemu restrykcji.

SCT w Szczecinie: Kto wjedzie do centrum bez ograniczeń?

Katalog zwolnień z nowych przepisów jest tak obszerny, że wielu szczecinian ironicznie nazywa ten obszar „strefą z dziurami”. Prawda jest taka, że przeważająca część kierujących w ogóle nie odczuje wprowadzonych obostrzeń. Swobodny wjazd przysługuje między innymi:

szczecinianom mieszkającym w strefie i rozliczającym w mieście podatki,

właścicielom abonamentów ŚSPP oraz PPN Dolny Taras,

przedsiębiorstwom i urzędom zlokalizowanym na terenie SCT,

kierowcom legitymującym się kartą parkingową dla osób z niepełnosprawnościami,

użytkownikom motocykli, motorowerów, quadów, skuterów oraz pojazdów trójkołowych,

właścicielom maszyn elektrycznych, wodorowych i zasilanych gazem CNG,

pojazdom z silnikiem benzynowym z normą przynajmniej Euro 3 (produkowanym od 2000 roku),

samochodom z silnikiem Diesla spełniającym normę Euro 4 (od 2005 roku).

Taki zestaw wyjątków sprawia, że przytłaczająca większość aut jeżdżących po szczecińskich drogach bez problemu łapie się na darmowy wjazd.

Które samochody mają zakaz wjazdu do SCT w Szczecinie?

Restrykcje wycelowane są wyłącznie w posiadaczy najbardziej wyeksploatowanych i najstarszych aut. Zakaz wjazdu dotyczy:

pojazdów benzynowych wyprodukowanych przed 2000 rokiem,

samochodów z silnikiem wysokoprężnym starszych niż z 2005 roku.

Warto jednak podkreślić, że nawet użytkownicy tych kilkudziesięcioletnich wozów nie zostali całkowicie odcięci od Starego Miasta. Przepisy pozwalają im na okazjonalny wjazd na ten teren dokładnie 30 razy w ciągu całego roku, co ma pomóc w nagłych wypadkach.

Zasady wjazdu do Strefy Czystego Transportu. Kontrole budzą wątpliwości

Właściciele samochodów zarejestrowanych na terytorium Polski nie muszą kupować specjalnych nalepek ani nigdzie się zgłaszać. Kamery i cała infrastruktura miejska będą weryfikować prawa do wjazdu, korzystając bezpośrednio z rządowej bazy CEPiK. Sytuacja wygląda inaczej wyłącznie w przypadku aut na zagranicznych tablicach rejestracyjnych, gdzie konieczne jest zdobycie odpowiedniej naklejki. Prawo do poruszania się po Starym Mieście zależy od spełnianej normy spalin, posiadanych abonamentów lub meldunku.

Spore kontrowersje wywołuje jednak system egzekwowania tych przepisów. Przedstawiciele straży miejskiej wprost przyznają, że brakuje im sprzętu do zliczania rocznych limitów wjazdu. Z kolei spółka NiOL, zarządzająca strefą, ma bardzo ograniczone pole manewru w kwestii ścisłych kontroli. W efekcie nadzór nad nowym prawem oprze się głównie na elektronicznym sczytywaniu parametrów aut, a nie na fizycznym śledzeniu każdego kierowcy.

Prawdziwy cel Strefy Czystego Transportu. Nie chodzi tylko o ekologię

Z oficjalnych komunikatów płynie jasny przekaz. Władze miasta twierdzą, że wprowadzają zmiany w celu:

poprawienia jakości wdychanego powietrza,

zredukowania miejskiego hałasu,

zabezpieczenia historycznej architektury.

Istnieje jednak drugie dno tej decyzji, do którego przyznają się sami włodarze. Utworzenie strefy to potężny argument w walce o unijne dotacje na zakup nowoczesnych autobusów oraz składów tramwajowych. Szansa na zdobycie gigantycznych funduszy z Brukseli na odświeżenie floty komunikacji miejskiej była decydującym czynnikiem przesądzającym o uruchomieniu SCT.

Mity o SCT w Szczecinie. Te informacje wprowadzają w błąd

W internecie oraz z ust niektórych lokalnych działaczy popłynęła fala doniesień, które zdaniem specjalistów nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. Najpopularniejsze fake newsy dotyczą rzekomego paraliżu miasta.

Teoria mówiąca o „zablokowaniu połowy Szczecina” jest fałszywa. Restrykcje nałożono wyłącznie na mały fragment Starego Miasta, który nie przyjmuje ruchu tranzytowego. Są to głównie wąskie, lokalne uliczki dojazdowe.

Kolejnym mitem jest twierdzenie, że „większość aut nie wjedzie do strefy”. To bzdura, ponieważ prawie wszystkie poruszające się po mieście pojazdy mieszczą się w wyznaczonych normach spalin.

Niektórzy przekonują, że to ukryty podatek, jednak miasto nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za samo przekroczenie granic SCT. Ostatnia popularna plotka zwiastuje „upadek starówki”. Prawda jest taka, że historyczne centrum od lat dusiło się pod ciężarem zaparkowanych aut. Wyrzucenie nadmiaru pojazdów z atrakcyjnych turystycznie rejonów zazwyczaj ożywia takie miejsca, pozwalając pieszym na swobodny spacer bez przeciskania się między zderzakami.

Kary za niszczenie znaków SCT w Szczecinie. Można trafić do więzienia

Biorąc przykład z incydentów w Krakowie, szczecińscy przeciwnicy strefy zaczęli nawoływać w sieci do dewastowania nowych tablic drogowych. Służby ostrzegają, że takie akty wandalizmu to nie tylko skrajna lekkomyślność, ale również poważne łamanie prawa.

Sankcje za takie zachowanie są bardzo surowe i obejmują kilka paragrafów:

Zgodnie z artykułem 85 Kodeksu wykroczeń, dewastacja znaku grozi aresztem, ograniczeniem wolności lub gigantyczną grzywną sięgającą 5 tysięcy złotych.

Jeżeli usunięcie tablicy wywoła realne zagrożenie na drodze, czyn ten kwalifikuje się jako przestępstwo z artykułu 288 Kodeksu karnego, za co można spędzić w celi nawet 5 lat .

. Wandal musi liczyć się z koniecznością pokrycia kosztów przywrócenia infrastruktury do stanu pierwotnego, a specjalistyczne tablice D-54 i D-55 są wyceniane w tysiącach złotych.

Reasumując, niszczenie mienia w proteście przeciwko przepisom, które i tak nie dotykają większości zmotoryzowanych, to prosta droga do poważnych problemów finansowych i karnych.

Kto straci na wprowadzeniu Strefy Czystego Transportu w Szczecinie?

Biorąc pod uwagę wszystkie wyłączenia, poszkodowanych będzie garstka kierowców. Utrudnienia uderzą w wąską grupę posiadaczy weteranów szos, którzy nadal zachowają prawo do 30 awaryjnych wjazdów rocznie.

Przeciętny kierowca nawet nie odczuje, że przepisy weszły w życie. Zyska natomiast sama gmina, która wreszcie zaprowadzi ład na Starym Mieście. Od dłuższego czasu dyskutowano tam o wyprowadzeniu ruchu kołowego. Pośrednio zyskają również pasażerowie transportu zbiorowego, bo wymogi unijne otwierają miejskiej kasie drogę do sfinansowania nowoczesnego i wygodniejszego taboru.

Jak sprawdzić normę Euro pojazdu i wjazd do SCT?

Weryfikacja uprawnień konkretnego samochodu jest dziecinnie prosta i zajmuje zaledwie kilkadziesiąt sekund. Cały proces można przeprowadzić online w trzech krokach:

Odwiedź państwową witrynę gov.pl, w zakładce sprawdz-norme-euro.

W odpowiednie pole wpisz numer rejestracyjny swojego wozu.

Algorytm błyskawicznie połączy się z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców, po czym wyświetli oficjalną klasę emisji spalin.

Te proste dane wystarczą, aby zyskać 100-procentową pewność co do legalności wjazdu na teren szczecińskiej strefy. Ta sama platforma przyda się również przed podróżą do innych polskich aglomeracji, które wdrażają identyczne ograniczenia.

