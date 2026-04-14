Koniec ze starymi przyzwyczajeniami. Unijne przepisy wymuszą na kierowcach nowy nawyk

Czym jest "chwyt holenterski" i jak go prawidłowo wykonać?

Technika zwana chwytem holenderskim to specyficzny sposób otwierania drzwi pojazdu, który wymusza na osobie w środku odruchowe zerkniecie za siebie. Kierowca zajmujący miejsce po lewej stronie musi użyć do tego prawej dłoni, natomiast pasażer z prawej strony – dłoni lewej. Taki niepozorny manewr sprawia, że ciało samoistnie się obraca, co pozwala na znacznie lepszą obserwację przestrzeni z tyłu maszyny. Dzięki temu zmotoryzowany ma szansę w porę dostrzec zbliżającego się cyklistę, użytkownika hulajnogi, motocyklistę, a nawet biegnącego pieszego.

Opisywany nawyk wywodzi się z Holandii, gdzie rowerzyści stanowią kluczowy element miejskiego transportu. Lokalni kierowcy trenują tę technikę od dziesięcioleci na kursach prawa jazdy oraz w codziennym funkcjonowaniu. Obecnie ta czynność jest tam na tyle powszechna, że znaczna część obywateli wykonuje ją w pełni odruchowo, bez chwili zastanowienia.

W jakich państwach holenderski chwyt to codzienność?

W Holandii opisywana metoda stanowi fundament lokalnej kultury jazdy i nie wymaga nawet wprowadzania specjalnych zapisów do twardego prawa. Identyczna sytuacja ma miejsce w Belgii, gdzie corocznie notuje się setki incydentów związanych z nagłym otwarciem drzwi. Tamtejsze organizacje regularnie prowadzą akcje społeczne, promując ten ruch jako filar bezpiecznego współdzielenia dróg z jednośladami.

Nasi zachodni sąsiedzi również zaczynają dostrzegać wagę tego problemu. W wielu niemieckich metropoliach trwają kampanie informacyjne, a instruktorzy jazdy coraz powszechniej wymagają od swoich podopiecznych stosowania tej specyficznej techniki. Mimo braku odgórnego nakazu, statystyki z Niemiec biją na alarm, wskazując, że przeszło połowa zderzeń rowerzystów z zaparkowanymi samochodami to efekt bezmyślnego otwarcia drzwi.

Wielka Brytania oficjalnie wprowadziło tę procedurę do swojego drogowego kodeksu w 2022 roku. Mieszkańcy Danii również traktują ten ruch jako absolutną podstawę, zwłaszcza w mocno zagęszczonych aglomeracjach, gdzie użytkownicy jednośladów generują potężną część całego ruchu.

Najbardziej przełomowe modyfikacje są jednak dopiero przed nami, ponieważ Parlament Europejski przegłosował regulacje wprowadzające konieczność znajomości tego chwytu na egzaminach państwowych w całej Unii Europejskiej. W niedalekiej przyszłości każdy początkujący szofer będzie zmuszony do perfekcyjnego opanowania tego ruchu, na równi z monitorowaniem martwego pola czy bezbłędnym ustawianiem bocznych lusterek.

Mandaty dla kierowców za nieostrożne otwieranie drzwi pojazdu

Choć sama technika chwytu nie figuruje bezpośrednio w taryfikatorach, to restrykcje nakładane są za fatalne w skutkach ignorowanie bezpieczeństwa. W Polsce za nieroztropne uchylenie drzwi zagrażające bezpieczeństwu funkcjonariusze mogą nałożyć grzywnę rzędu 200 złotych. Jeżeli jednak manewr ten doprowadzi do obrażeń, sprawca odpowiada karnie za wywołanie wypadku drogowego.

W Niemczech sankcje za niebezpieczne otwieranie auta wahają się w granicach od 20 do 35 euro, jednak przy zranieniu rowerzysty koszty te drastycznie szybują w górę. Holenderskie przepisy przewidują za takie zachowanie 140 euro kary, natomiast w sąsiedniej Belgii sprawca musi liczyć się z ubytkiem w portfelu sięgającym nawet 300 euro, zależnie od powagi zdarzenia.

Zjawisko dooringu. Śmiertelne zagrożenie dla rowerzystów w miastach

Wypadki określane mianem dooringu stanowią jedno z najbardziej marginalizowanych niebezpieczeństw w tkance miejskiej. Cyklista poruszający się z prędkością około 20-25 kilometrów na godzinę jest praktycznie pozbawiony możliwości manewru, gdy na jego drodze wyrasta blaszana przeszkoda. Takie zderzenie z reguły skutkuje ciężkimi urazami ciała, a w najgorszych scenariuszach prowadzi do utraty życia.

Na terytorium Niemiec dooring odpowiada za ponad pięćdziesiąt procent kolizji cyklistów z autami na postoju. W Belgii statystyki mówią o trzystu incydentach rocznie, jednak analitycy zaznaczają, że w rzeczywistości jest ich znacznie więcej ze względu na brak oficjalnych zgłoszeń. Również w Polsce wskaźniki szybują w górę – raporty wskazują, że 8 procent miejskich potrąceń rowerzystów to uderzenia w drzwi. W samej stolicy w 2022 roku policja zanotowała 120 takich spraw, z kolei w Krakowie zgłoszono ich przeszło 70.

Bezpieczeństwo na drogach zależy od jednego prostego ruchu

Wymuszony chwyt wcale nie jest wymysłem unijnych biurokratów ani chwilową modą. Stanowi on niezwykle logiczne i proste narzędzie pozwalające na skuteczne zapobieganie dramatom na drogach. W obecnych realiach, gdy użytkownicy dwóch kółek muszą na każdym kroku mijać się z samochodami w zatłoczonych centrach, nawet najmniejszy nawyk poprawiający ostrożność jest na wagę złota.

