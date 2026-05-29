„Możesz wszystko”. Pomorze Zachodnie podsumuje wyjątkowy projekt i zaprasza mieszkańców do inspirujących spotkań

2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt promujący ideę uczenia się przez całe życie. W programie przewidziano wydarzenie w stylu TEDx, inspirujące wystąpienia, ogłoszenie nowego ambasadora kampanii „Pomorze Zachodnie – Możesz wszystko” oraz prezentację efektów działań realizowanych przez ostatnie trzy lata w całym regionie.

Uczestnicy poznają również nowych ambasadorów projektu – osoby, które odważyły się zmienić swoje życie, rozwijać pasje i podejmować nowe wyzwania. To bohaterowie, którzy dzięki determinacji i chęci rozwoju zdobyli nowe kompetencje, zmienili ścieżki zawodowe i pokazali, że na realizację marzeń nigdy nie jest za późno.

Ambasadorzy, którzy inspirują Wśród bohaterów kampanii znaleźli się ludzie, którzy odważyli się zmienić swoje życie i z pasją rozwijają Pomorze Zachodnie:

Aleksandra Medvey‑Gruszka – artystka i fotografka, której zdjęcie zdobyło światowe uznanie.

Autor: Województwo Zachodniopomorskie/ Materiały prasowe

dr inż. Agnieszka Piegat – naukowczyni ZUT ze Szczecina, pracująca nad innowacyjną terapią nowotworową.

Marek Rupiński – ultrakolarz, mistrz świata, który udowadnia, że siła tkwi w głowie.

Przemysław Kowalewski – pisarz, który przed pięćdziesiątką rozpoczął nową karierę literacką.

Robin Rogalski – kierowca wyścigowy, pierwszy Polak w fabrycznym zespole Audi.

Ich historie pokazują, że granice istnieją tylko w naszych głowach, a Pomorze Zachodnie to region ludzi z pasją, odwagą i energią do działania.

Konferencja będzie również momentem podsumowania wszystkich działań zrealizowanych w ramach projektu „More Life Future”. W ciągu trzech lat na Pomorzu Zachodnim odbyły się m.in. cztery edycje Zawodowego Summer Campu dla młodzieży, Biznes Campy dla przedsiębiorców, spotkania w siedmiu powiatach podsumowujące konkurs Mistrzowie Pomorza Zachodniego z udziałem Pascala Brodnickiego oraz konferencje TEDx towarzyszące 30. i 31. edycji festiwalu Pol’and’Rock.

Projekt obejmował również kampanię społeczną „Pomorze Zachodnie – Możesz wszystko”, serię podcastów poświęconych nowoczesnemu marketingowi i rozwojowi regionów, działania outdoorowe oraz rozszerzenie Mapy Karier o 10 nowych zawodów przyszłości – narzędzia wspierającego młodych ludzi w planowaniu ścieżki zawodowej.

Organizatorzy zaznaczają, że głównym założeniem projektu było pokazanie, iż rozwój i zdobywanie nowych umiejętności mogą towarzyszyć każdemu przez całe życie - niezależnie od wieku, doświadczenia czy dotychczasowej ścieżki zawodowej.

Szczegóły dotyczące konferencji oraz całego projektu można znaleźć na stronie: biznes.wzp.pl.

Projekt realizowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.