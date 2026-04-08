Ponad 150 kierowców straciło prawo jazdy w miesiąc. Policja podsumowuje zaostrzone przepisy

Policja w Szczecinie podaje dane. Setki zatrzymanych praw jazdy za prędkość

Statystyki udostępnione przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie pokazują wyraźny trend. W okresie od 3 marca do 3 kwietnia mundurowi odnotowali dokładnie 152 sytuacje, w których kierujący jechali o ponad 50 km/h za szybko. Właśnie ta wartość graniczna nabrała ogromnego znaczenia po niedawnej nowelizacji prawa, obejmując swoimi rygorystycznymi skutkami również drogi dwukierunkowe o jednej jezdni zlokalizowane poza miastami.

Mundurowi szczegółowo sklasyfikowali ujawnione naruszenia przepisów:

68 zdarzeń miało miejsce na terenie zabudowanym,

84 incydenty odnotowano na trasach poza miastami.

Zgromadzone dane bezlitośnie obnażają nową rzeczywistość na drogach. Po raz pierwszy w historii więcej zmotoryzowanych pożegnało się z uprawnieniami na odcinkach, które wcześniej traktowano z dużo większym pobłażaniem w kontekście restrykcji za szybką jazdę.

Nowe przepisy drogowe poza miastem. Surowe kary za przekroczenie prędkości

Kluczowa modyfikacja kodeksu, funkcjonująca od czterech tygodni, uderza w piratów drogowych opuszczających granice miejscowości. Stróże prawa zyskali możliwość konfiskaty dokumentu uprawniającego do prowadzenia auta za jazdę szybszą o ponad 50 km/h poza terenem zabudowanym. Należy jednak pamiętać, że restrykcja ta dotyczy wyłącznie tras dwukierunkowych posiadających tylko jedną jezdnię.

Wdrożenie zaktualizowanego prawa przyniosło bardzo konkretne konsekwencje dla kierujących:

rozpędzenie pojazdu do 150 km/h na odcinku z ograniczeniem do 90 km/h skutkuje obligatoryjną i natychmiastową utratą dokumentu na trzy miesiące,

wcześniej tak dotkliwe konsekwencje spotykały wyłącznie osoby łamiące prawo w obrębie miast i wsi,

zaostrzenie regulacji ma skutecznie wyeliminować brawurę na odcinkach sprzyjających dramatycznym w skutkach zderzeniom czołowym.

Mundurowi nieustannie przypominają, że to właśnie ignorowanie limitów prędkości na wąskich, jednojezdniowych trasach stanowi wiodący czynnik prowadzący do najcięższych wypadków komunikacyjnych.

Apel KWP w Szczecinie. Mundurowi stawiają na prewencję

Przedstawiciele szczecińskiej Komendy Wojewódzkiej Policji wydali specjalne oświadczenie, w którym tłumaczą cel wprowadzonych zmian. Funkcjonariusze stanowczo zaznaczają, że nowe prawo ma działać przede wszystkim odstraszająco i zapobiegać tragediom, a nie stanowić narzędzie do masowego karania obywateli.

„Bezpieczeństwo zależy od odpowiedzialnych decyzji podejmowanych za kierownicą”

– przypominają w swoim komunikacie policjanci z KWP w Szczecinie. Stróże prawa proszą zmotoryzowanych o rozwagę i dopasowanie tempa jazdy do panującej sytuacji. Zwracają uwagę na kapryśną wiosenną pogodę, która potrafi błyskawicznie zmienić warunki przyczepności, oraz na stale rosnące natężenie ruchu na głównych szlakach.

Skutki nowelizacji prawa drogowego. Czy kierowcy zmienią nawyki?

Skala zatrzymanych dokumentów w zaledwie cztery tygodnie mocno działa na wyobraźnię, jednak mundurowi pozostają optymistami i prognozują stopniowy spadek tego zjawiska. Funkcjonariusze powołują się na analogiczną sytuację z 2021 roku, kiedy to zaostrzenie kar za prędkość w miastach początkowo wywołało falę zatrzymań, by z czasem skutecznie ostudzić zapędy drogowych piratów.

Zanim jednak zmotoryzowani trwale zmienią swoje przyzwyczajenia, patrole drogowe nie zamierzają odpuszczać. Mundurowi zapowiadają zmasowane kontrole i absolutny brak litości dla osób rażąco lekceważących obowiązujące ograniczenia prędkości.

