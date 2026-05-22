Hotel XXL nad Bałtykiem. Gołębiewski rusza za chwilę

Hotel Gołębiewski Pobierowo to inwestycja, na którą czekała niemalże cała Polska. Trwająca od wielu lat budowa w końcu się zakończyła, a sam obiekt oficjalnie potwierdził uroczyste otwarcie drzwi hotelu na 26 czerwca 2026 roku. System rezerwacyjny także został już uruchomiony, a więcej o tym pisaliśmy tutaj: Ceny w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Rezerwacje można składać online. W kwestii cen, można było poniekąd spodziewać się, że będą wyższe niż w standardowym obiekcie noclegowym nad Bałtykiem, lecz i tak według wielu osób są przesadą. Koszt pobytu skomentowali także Niemcy.

Niemcy komentują Gołębiewski Pobierowo

Jakiś czas temu niemeccy dziennikarze z portalu Ostsee-Zeitung poruszyli temat nadbałtyckiego giganta w Polsce. Pisali oni nie tylko o rozmachu Gołębiewskiego, ale także o jego - jak sami wspominali - "kontrowersyjnych cenach". Okazuje się bowiem, że nocleg w tak luksusowym obiekcie do najtańszych nie należy.

Rezerwacji przybywa, ale ceny wywołują kontrowersje [...] W mediach społecznościowych wielu użytkowników reaguje zaskoczeniem na ceny. Niektórzy liczyli na specjalne oferty z okazji otwarcia. Inni zaczęli porównywać koszty pobytu z wycieczkami do Turcji, Grecji i Egiptu - pisał dziennik "Ostsee-Zeitung".

Ceny w hotelu Gołębiewski Pobierowo

Nie da się ukryć, że ceny w Gołębiewski Pobierowo są wysokie, bo za jedną noc 2 osoby dorosłe muszą zapłacić ok. 1600 zł. Trzeba jednak przyznać, że za taką ceną coś idzie. Goście będą mieli do wykorzystania wiele atrakcji, w tym wiele basenów, aquapark, kręgielnie, kino czy dodatkowe zajęcia na plaży lub na terenie hotelu. Są więc osoby, które będą skłonne zapłacić nawet tak wysoką sumę za to, aby spędzić czas w tak niezwykle komfortowych warunkach.

