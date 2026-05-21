Gołębiewski w Pobierowie wywołał poruszenie na całym wybrzeżu

Otwarcie ogromnego hotelu Gołębiewski w Pobierowie już teraz zmienia układ sił nad polskim Bałtykiem. Obiekt, który ma być największym hotelem nad morzem w Polsce, budzi ogromne emocje nie tylko wśród turystów, ale również właścicieli apartamentów nadmorskich.

Skala inwestycji robi wrażenie niemalże na każdym. Kompleks oferuje setki pokoi, rozbudowaną strefę basenową, restauracje, atrakcje dla dzieci, sale zabaw, SPA i bezpośrednią bliskość plaży. Dla wielu turystów oznacza to możliwość spędzenia całego urlopu w jednym miejscu - bez konieczności szukania dodatkowych atrakcji poza hotelem. Takie rozwiązanie jest w Polsce raczej niespotykane.

"Nie mamy szans się przebić"

Właściciele mniejszych obiektów noclegowych nad morzem przyznają wprost, że konkurencja z takim gigantem będzie niezwykle trudna. Wspomniała nam o tym w rozmowie jedna z właścicielek nadmorskich apartamentów w Mielnie:

Nie mamy szans się przebić, to pewne. My dysponujemy tylko apartamentami, tam mają wszystko - baseny, śniadania, atrakcje, plaże pod nosem. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Hotel Gołębiewski - zdjęcia wnętrz i budynku

23

Polacy wybiorą Pobierowo na wakacje 2026?

Inne nadmorskie kurorty dziś muszą konkurować z miejscowością, w której znajduje się obiekt oferujący standard porównywany do zagranicznych resortów. Jest to więc wyzwanie. Gołębiewski może przejąć część najbardziej wymagających klientów - tych, którzy dotychczas wybierali luksusowe apartamenty lub wyjazdy zagraniczne. Czy to oznacza jednak, że z takich miasteczek jak Mielno, Władysławowo czy Kołobrzeg znikną tłumy turystów? Raczej nie.

Mniejsze kurorty nadal znajdą swoich klientów

Wielkie otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nie oznacza końca mniejszych pensjonatów i apartamentów nad Bałtykiem. Nadal istnieje przecież ogromna grupa turystów, którzy szukają tańszych wakacji i bardziej kameralnej atmosfery.

Nie każdego będzie stać na pobyt w tak luksusowym obiekcie z pełnym pakietem atrakcji. Dla wielu rodzin kluczowa pozostanie cena, możliwość samodzielnego gotowania czy krótsze weekendowe wyjazdy. Część turystów nadal będzie wybierała spokojniejsze apartamenty zamiast wielkiego resortu pełnego ludzi.

Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

18