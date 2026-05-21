Hotel Gołębiewski w Pobierowie rozbija bank. Rezerwacje co kilkanaście sekund

Start rezerwacji w resorcie nad morzem. Hotel Gołębiewski w Pobierowie kusi turystów

O potężnej inwestycji na zachodnim wybrzeżu mówiło się od bardzo dawna. Hotel Gołębiewski Pobierowo wzniesiony tuż przy bałtyckiej plaży robi kolosalne wrażenie na odwiedzających. Inwestorzy przygotowali docelowo aż 1200 apartamentów, jednak w początkowej fazie funkcjonowania do dyspozycji turystów oddano dokładnie pół tysiąca pokoi.

Gigantyczne obłożenie portalu w dniu startu przedsprzedaży zaplanowanej na 15 maja 2026 roku nikogo więc nie dziwi. Serwis branżowy e-hotelarz.pl poinformował, że zaledwie w ciągu pierwszych 24 godzin od startu platformy klienci wykupili aż 2119 pobytów wakacyjnych, co stanowi imponujący wynik. Największym hitem okazała się data oficjalnej inauguracji tego nadmorskiego giganta, która wypada 26 czerwca.

Oblężenie serwerów kurortu. Pokoje w obiekcie znikały błyskawicznie

Pierwsza doba funkcjonowania platformy sprzedażowej przyniosła absolutnie rekordowe statystyki odwiedzin. Liczniki zarejestrowały w tym czasie dokładnie 259 501 sesji użytkowników. Największe oblężenie witryna przeżywała między godziną 11 a 12 w południe, kiedy to nowe zgłoszenia rezerwacyjne trafiały do bazy z częstotliwością zaledwie 16 sekund w ujęciu uśrednionym.

[...] W pewnym momencie musieliśmy zwiększyć przepustowość serwerów, żeby utrzymać stabilność. Z kolei duża liczba telefonów potwierdza, że przy decyzjach o wysokiej wartości nadal ważnym elementem procesu rezerwacji pozostaje bezpośredni kontakt – podsumowuje Marta Masłowska, dyrektor sprzedaży Holdingu Gołębiewski, czytamy na portalu e-hotelarz.pl.

Właściciele oraz personel obiektu spodziewali się sporego ruchu w sieci w momencie startu oferty. Zwracają jednak uwagę, że skala reakcji wczasowiczów znacząco przerosła ich początkowe analizy i wywołała ogromne, pozytywne zaskoczenie.

I choć wiedzieliśmy, że na otwarcie Hotelu Gołębiewski w Pobierowie czeka cała Polska, skala emocji i zainteresowania przerosła nasze oczekiwania. Telefony nie milkły, skrzynki wypełniały się wiadomościami. Ale najbardziej zostają z nami słowa, które słyszymy po drugiej stronie słuchawki: „Czekałam na ten moment tyle lat”, „Cieszę się, że to w końcu nastąpiło”, „Wiedziałem, że się uda”, „Polska zasługuje na taki hotel” - relacjonowała Marta Masłowska, dyrektor sprzedaży Holdingu Gołębiewski, czytamy na portalu e-hotelarz.pl.

Zobacz jak wygląda inwestycja. Zdjęcia wnętrz i bryły kompleksu Hotel Gołębiewski w Pobierowie

Opublikowane w galerii zestawienie fotografii prezentuje aktualny wygląd budynku i jego otoczenia.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie czeka na gości

Otwarcie Gołębiewski Pobierowo to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń branży turystycznej w całym kraju w ostatnich latach. Ekipy wykończeniowe pracują nad ostatnimi szlifami, by 26 czerwca móc uroczyście przywitać pierwszych gości w możliwie najbardziej luksusowych warunkach. Osoby posiadające już potwierdzoną wizytę powinny więc dokładnie sprawdzić pełną listę przygotowanych aktywności i dostępnych form rekreacji podczas planowanego wypoczynku.