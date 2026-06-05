Odra znów wyrzuca martwe ryby. W wodzie drastycznie brakuje tlenu, mieszkańcy biją na alarm

Martwe ryby w Szczecinie. Wędkarze zaniepokojeni sytuacją na Odrze

Pierwsze sygnały o niepokojącym zjawisku zaczęły spływać pod koniec maja. Wędkarze oraz szczecinianie donosili o śniętych rybach dryfujących na powierzchni wody w kluczowych lokalizacjach miasta, takich jak okolice Dworca Głównego, Most Gryfitów, Most Długi, a także na Parnicy, Kanale Zielonym oraz w pobliżu Wałów Chrobrego.

W licznych miejscach na wodzie unosiły się również martwe ślimaki wodne i małże. Ten ponury widok nie dotyczy wyłącznie jednego fragmentu rzeki — zjawisko obejmuje rozmaite zatoczki i zakola, w których przepływ wody jest znikomy lub całkowicie zatrzymany.

Wyniki badań wody w Odrze. WIOŚ wskazuje na dramatyczny brak tlenu

W odpowiedzi na alarmujące informacje od wędkarzy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska podjął decyzję o wznowieniu testów wody, opierając się na procedurach dotyczących złotej algi. Próbki do analizy pobrano 2 czerwca w trzech punktach Szczecina: na Kanale Zielonym, w Marinie Dąbie oraz przy Bulwarze Piastowskim.

Częściowe wyniki, które WIOŚ udostępnił w środę, nie pozostawiają złudzeń:

— Bulwar Piastowski: temperatura osiągnęła 21,9°C, stężenie tlenu wynosi 1,76 mg/l, nasycenie to zaledwie 20,3%, przewodność 1373 µS/cm, a współczynnik pH wynosi 6,99.

— Kanał Zielony: woda miała 21,9°C, tlen na poziomie 1,93 mg/l (nasycenie 22%), przewodność wskazano na 1378 µS/cm, a pH osiągnęło 7,02.

— Marina Dąbie: odnotowano temperaturę 21,7°C, zawartość tlenu to 14,39 mg/l przy nasyceniu 165%, przewodność 816 µS/cm i pH wynoszące 7,90.

Do sprawy odniósł się rzecznik WIOŚ, Michał Ruczyński, zaznaczając:

„– Zasolenie jest duże, tlenu jest mało, ale na razie nie możemy potwierdzić występowania tzw. złotej algi. Pełne wyniki poznamy w piątek lub poniedziałek."

Szczegółowe analizy weryfikują m.in. poziom natlenienia, rozpuszczony tlen, odczyn pH, przewodność wody, zawartość chlorków, fosforu i różnych form azotu. Sprawdzany jest również fitoplankton pod kątem obecności glonów Prymnesium cf. parvum.

Inspekcja terenowa. W których miejscach Odry znaleziono martwe zwierzęta?

Podczas weryfikacji w terenie zaobserwowano następujący stan:

— Bulwar Piastowski: natrafiono na wiele martwych mięczaków oraz pojedyncze, niewielkie śnięte ryby.

— Kanał Zielony: w zaroślach zgromadziły się znaczne ilości małych, martwych ryb.

— Marina Dąbie: nie stwierdzono obecności padłych zwierząt wodnych.

Jak tłumaczy Michał Ruczyński, zagrożeniem dla ryb jest nie tylko deficyt tlenu, ale również jego nadmiar. Z tego powodu, pomimo znakomitych parametrów w Marinie Dąbie, również tam mogłoby dojść do niepokojących incydentów.

Brak regularnych kontroli rzeki? WIOŚ odpowiada na zarzuty internautów

W przestrzeni internetowej zaczęto spekulować, że zrezygnowano z systematycznego monitorowania wód Odry. Rzecznik WIOŚ stanowczo odniósł się do tych oskarżeń:

„– Po katastrofie w 2022 r. badania wykonywano co tydzień przez trzy lata. Ostatnio sytuacja wodna była dobra, więc zgodnie z procedurą nie było potrzeby pobierania próbek. Decyzje o monitoringu podejmuje GIOŚ."

W południowych rejonach kraju, a w szczególności na Kanale Gliwickim, weryfikacja stanu wody odbywa się ze znacznie większą częstotliwością.

Wody Polskie uspokajają. Trwają intensywne kontrole rzeki w Szczecinie

Przedstawiciele szczecińskiego RZGW zaznaczają, że obecny incydent ma wymiar wyłącznie punktowy i nie świadczy o masowym pomorze.

„– Znajdujemy od pojedynczych sztuk do 20–40 – mówi Marek Synowiecki. – Sprzyjający południowy wiatr poprawia natlenienie i sytuacja powinna się stabilizować."

Przyczyny przyduchy. Co dalej z Odrą po czerwcowym weekendzie?

Odpowiednie organy deklarują ciągłą obserwację akwenu, codzienne sprawdzanie poziomu tlenu oraz utrzymanie patroli w trakcie długiego weekendu od 4 do 7 czerwca.

Marek Synowiecki wylicza główne powody obecnego stanu rzeczy:

— trwające od kilku dni wysokie temperatury powietrza,

— niski poziom lustra wody,

— tzw. cofka wiatrowa,

— spływanie deszczówki pełnej zanieczyszczeń,

— tworzenie się miejscowych zastoisk wody.

Specjaliści alarmują, że w przypadku nadejścia kolejnych fal upałów, warunki w rzece mogą ulec drastycznemu pogorszeniu. Szczecinianie i wędkarze nie kryją obaw, obserwując, jak rzeka dosłownie dusi się na ich oczach.

Gdzie zgłaszać znalezienie martwych ryb w szczecińskiej Odrze?

Informacje o martwych organizmach wodnych można przekazywać do odpowiednich instytucji:

— Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego,

— Wody Polskie,

— WIOŚ.

Wszystkie numery telefonów alarmowych zostały udostępnione w oficjalnych komunikatach służb państwowych.

34

QUIZ. Rzeki przepływające przez polskie miasta. Sprawdź, ile zdobędziesz punktów! Pytanie 1 z 10 Przez Olsztyn przepływa... Noteć Łyna Następne pytanie