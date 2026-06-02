Bakteria w Bałtyku "zjada człowieka żywcem". Naukowcy ostrzegają przed śmiertelnym niebezpieczeństwem

Spis treści
Bakteria niszcząca tkanki
Vibrio vulnificus zalicza się do najbardziej niebezpiecznych bakterii żyjących w środowisku morskim. Niemiecki serwis n-tv.de podkreśla, że nawet drobne zadrapanie wystarczy, aby drobnoustrój przedostał się do ciała i spowodował błyskawiczną, rozległą infekcję. W ekstremalnych sytuacjach rozwija się sepsa i martwica, co w terminologii medycznej nazywa się wprost „zjadaniem człowieka żywcem”.
To właśnie Morze Bałtyckie w miesiącach letnich stwarza doskonałe warunki dla Vibrio. Ciepła woda i niewielkie zasolenie to idealne środowisko do szybkiego namnażania się tego niebezpiecznego patogenu.
Nowy model pozwala prognozować zagrożenie
Dotychczas przewidzenie wystąpienia bakterii Vibrio było praktycznie niemożliwe. Zmianę przyniosło nowe narzędzie, o którym pisze portal n-tv.de. Badacze z Leibniz-Institut für Ostseeforschung w Warnemünde wykorzystali sztuczną inteligencję, by opracować system, który potrafi ostrzec o ryzyku z wyprzedzeniem sięgającym od 4 do 5 tygodni.
W ramach badań przeanalizowano 1500 próbek wody pobranych wzdłuż linii brzegowej oraz przy ujściu rzeki Warnow w rejonie Rostocku. Naukowcy uwzględnili również szereg innych danych: odczyty satelitarne, warunki pogodowe, a także parametry takie jak temperatura, poziom zasolenia, zawartość chlorofilu, występowanie mikroorganizmów oraz przebieg prądów morskich.
Na podstawie zebranych informacji zidentyfikowano konkretne prawidłowości:
- aktywność bakterii przypada na okres od przełomu czerwca i lipca do pierwszych dni września,
- patogen najszybciej namnaża się, gdy temperatura wody przekracza 18°C,
- optymalne dla niego zasolenie wynosi pomiędzy 12 a 18 promili.
Dzięki tym precyzyjnym danym system sztucznej inteligencji mógł się nauczyć określać czas najwyższego zagrożenia.
AI wykrywa mikrofalowe zmiany - to szansa na ratunek
Conor Christopher Glackin, cytowany przez portal n-tv.de doktorant, zaznaczył, że sukces projektu nie opiera się jedynie na zebraniu gigantycznej bazy danych, ale przede wszystkim na ich wnikliwej analizie. Systemy oparte na AI są w stanie zaobserwować delikatne zmiany w składzie mikrobiologicznym wody, które zwiastują pojawienie się bakterii Vibrio.
- Takie wzorce można wykorzystać do tworzenia precyzyjnych prognoz — mówi Glackin.
Szef zespołu badawczego, prof. Matthias Labrenz, podkreślił z kolei, że to odkrycie daje pierwszą realną szansę na wdrożenie funkcjonalnego systemu, który będzie odpowiednio wcześnie ostrzegał plażowiczów.
Niebezpieczeństwo grozi także w Polsce
Chociaż najnowsze odkrycia dotyczą zachodniej części Morza Bałtyckiego, naukowcy zwracają uwagę, że zagrożenie jest uniwersalne. W Polsce również potwierdzano przypadki infekcji wywołanych bakteriami z rodzaju Vibrio. W latach charakteryzujących się wyższymi temperaturami, zakażenia dotykały osoby wypoczywające między innymi w rejonie Świnoujścia i Międzyzdrojów. Jak donosiły media w 2023 roku, doszło do zakażeń Vibrio parahaemolyticus oraz Vibrio vulnificus wśród turystów kąpiących się w płytkiej i ciepłej wodzie. Wraz z postępującym ocieplaniem się klimatu i wód Bałtyku, specjaliści prognozują, że częstotliwość takich incydentów na naszych plażach będzie rosła.
Zmiany klimatyczne sprzyjają bakterii
Niemieckie portale informacyjne, w tym Tagesschau i RND, od lat biją na alarm. Wraz ze wzrostem średnich temperatur w Bałtyku, zakażeń wywołanych przez bakterię Vibrio będzie coraz więcej. W niedalekiej przeszłości zdiagnozowano już infekcje ze skutkiem śmiertelnym, a ofiarami najczęściej padały osoby w starszym wieku lub pacjenci z osłabionym układem odpornościowym.
Specjaliści wskazują na główne czynniki ryzyka:
- infekcja zagraża osobom z otwartymi ranami, świeżymi tatuażami czy niewielkimi zadrapaniami,
- najbardziej niebezpieczne są fale upałów następujące bezpośrednio po silnych deszczach,
- bakteria może zainfekować organizm także wskutek zjedzenia surowych owoców morza.
Koniec z paniką? Będą precyzyjne komunikaty
Opracowanie nowego modelu budzi ogromne nadzieje. Badacze liczą, że innowacyjny system wyeliminuje konieczność publikowania ogólnikowych i budzących strach ostrzeżeń. W zamian plażowicze mają otrzymywać dokładne, codzienne raporty o stopniu zagrożenia na poszczególnych kąpieliskach. Będzie to kluczowe udogodnienie zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i dla prawidłowego funkcjonowania turystyki.
Wyniki tych przełomowych badań ukazały się na łamach prestiżowego magazynu naukowego Water Research.