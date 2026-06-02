Bakteria w Bałtyku "zjada człowieka żywcem". Naukowcy ostrzegają przed śmiertelnym niebezpieczeństwem

Bakteria niszcząca tkanki

Vibrio vulnificus zalicza się do najbardziej niebezpiecznych bakterii żyjących w środowisku morskim. Niemiecki serwis n-tv.de podkreśla, że nawet drobne zadrapanie wystarczy, aby drobnoustrój przedostał się do ciała i spowodował błyskawiczną, rozległą infekcję. W ekstremalnych sytuacjach rozwija się sepsa i martwica, co w terminologii medycznej nazywa się wprost „zjadaniem człowieka żywcem”.

To właśnie Morze Bałtyckie w miesiącach letnich stwarza doskonałe warunki dla Vibrio. Ciepła woda i niewielkie zasolenie to idealne środowisko do szybkiego namnażania się tego niebezpiecznego patogenu.

Nowy model pozwala prognozować zagrożenie

Dotychczas przewidzenie wystąpienia bakterii Vibrio było praktycznie niemożliwe. Zmianę przyniosło nowe narzędzie, o którym pisze portal n-tv.de. Badacze z Leibniz-Institut für Ostseeforschung w Warnemünde wykorzystali sztuczną inteligencję, by opracować system, który potrafi ostrzec o ryzyku z wyprzedzeniem sięgającym od 4 do 5 tygodni.

W ramach badań przeanalizowano 1500 próbek wody pobranych wzdłuż linii brzegowej oraz przy ujściu rzeki Warnow w rejonie Rostocku. Naukowcy uwzględnili również szereg innych danych: odczyty satelitarne, warunki pogodowe, a także parametry takie jak temperatura, poziom zasolenia, zawartość chlorofilu, występowanie mikroorganizmów oraz przebieg prądów morskich.

Na podstawie zebranych informacji zidentyfikowano konkretne prawidłowości:

aktywność bakterii przypada na okres od przełomu czerwca i lipca do pierwszych dni września,

patogen najszybciej namnaża się, gdy temperatura wody przekracza 18°C ,

, optymalne dla niego zasolenie wynosi pomiędzy 12 a 18 promili.

Dzięki tym precyzyjnym danym system sztucznej inteligencji mógł się nauczyć określać czas najwyższego zagrożenia.

AI wykrywa mikrofalowe zmiany - to szansa na ratunek

Conor Christopher Glackin, cytowany przez portal n-tv.de doktorant, zaznaczył, że sukces projektu nie opiera się jedynie na zebraniu gigantycznej bazy danych, ale przede wszystkim na ich wnikliwej analizie. Systemy oparte na AI są w stanie zaobserwować delikatne zmiany w składzie mikrobiologicznym wody, które zwiastują pojawienie się bakterii Vibrio.

- Takie wzorce można wykorzystać do tworzenia precyzyjnych prognoz — mówi Glackin.

Szef zespołu badawczego, prof. Matthias Labrenz, podkreślił z kolei, że to odkrycie daje pierwszą realną szansę na wdrożenie funkcjonalnego systemu, który będzie odpowiednio wcześnie ostrzegał plażowiczów.

Niebezpieczeństwo grozi także w Polsce

Chociaż najnowsze odkrycia dotyczą zachodniej części Morza Bałtyckiego, naukowcy zwracają uwagę, że zagrożenie jest uniwersalne. W Polsce również potwierdzano przypadki infekcji wywołanych bakteriami z rodzaju Vibrio. W latach charakteryzujących się wyższymi temperaturami, zakażenia dotykały osoby wypoczywające między innymi w rejonie Świnoujścia i Międzyzdrojów. Jak donosiły media w 2023 roku, doszło do zakażeń Vibrio parahaemolyticus oraz Vibrio vulnificus wśród turystów kąpiących się w płytkiej i ciepłej wodzie. Wraz z postępującym ocieplaniem się klimatu i wód Bałtyku, specjaliści prognozują, że częstotliwość takich incydentów na naszych plażach będzie rosła.

Zmiany klimatyczne sprzyjają bakterii

Niemieckie portale informacyjne, w tym Tagesschau i RND, od lat biją na alarm. Wraz ze wzrostem średnich temperatur w Bałtyku, zakażeń wywołanych przez bakterię Vibrio będzie coraz więcej. W niedalekiej przeszłości zdiagnozowano już infekcje ze skutkiem śmiertelnym, a ofiarami najczęściej padały osoby w starszym wieku lub pacjenci z osłabionym układem odpornościowym.

Specjaliści wskazują na główne czynniki ryzyka:

infekcja zagraża osobom z otwartymi ranami, świeżymi tatuażami czy niewielkimi zadrapaniami,

najbardziej niebezpieczne są fale upałów następujące bezpośrednio po silnych deszczach ,

, bakteria może zainfekować organizm także wskutek zjedzenia surowych owoców morza.

Koniec z paniką? Będą precyzyjne komunikaty

Opracowanie nowego modelu budzi ogromne nadzieje. Badacze liczą, że innowacyjny system wyeliminuje konieczność publikowania ogólnikowych i budzących strach ostrzeżeń. W zamian plażowicze mają otrzymywać dokładne, codzienne raporty o stopniu zagrożenia na poszczególnych kąpieliskach. Będzie to kluczowe udogodnienie zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i dla prawidłowego funkcjonowania turystyki.

Wyniki tych przełomowych badań ukazały się na łamach prestiżowego magazynu naukowego Water Research.

11

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie