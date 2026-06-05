Nowa data otwarcia hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Inwestorzy zmienili plany

Data otwarcia hotelu Gołębiewski w Pobierowie uległa zmianie

Gigantyczny Gołębiewski w Pobierowie budził ogromne emocje przez ostatnie lata ze względu na wielokrotne opóźnienia. Koniec maja bieżącego roku przyniósł długo wyczekiwany przełom, ponieważ włodarze nadmorskiej inwestycji wskazali 26 czerwca 2026 roku jako oficjalny start działalności ogromnego obiektu. Sytuacja jednak okazała się niezwykle dynamiczna i pierwotne zapowiedzi bardzo szybko przestały być w ogóle aktualne. Przedstawiciele kolosa zdecydowali się mocno zaktualizować swój pierwotny harmonogram i ostatecznie wyznaczyli zupełnie nowy dzień przyjęcia wczasowiczów.

Kiedy pierwsi goście odwiedzą hotel Gołębiewski w Pobierowie?

Ostatecznie turyści będą mogli pojechać do kolosa już 10 czerwca 2026 roku. Przyspieszenie debiutu stanowiło spore zaskoczenie dla opinii publicznej, ale wynikało bezpośrednio z gigantycznej liczby zapytań o wolne terminy. Ogromna popularność wstępnych rezerwacji skłoniła cały zarząd do zdecydowanie szybszego udostępnienia tej potężnej nadmorskiej infrastruktury. Jak poinformowała publicznie Marta Masłowska pełniąca funkcję dyrektorki sprzedaży w Hotelu Gołębiewski, cała placówka stanęła przed sporym wyzwaniem:

Spodziewaliśmy się dużego zainteresowania naszym nadmorskim obiektem, jednak skala przerosła nasze oczekiwania. Przez pierwszą dobę pracowaliśmy na mocno zwiększonych obrotach, jednak z dumą mogę powiedzieć, że stanęliśmy na wysokości zadania. Hotel Gołębiewski w Pobierowie rozpocznie sezon wakacyjny z przytupem

Dzięki szybkiemu udostępnieniu obiektu wczasowicze otrzymają szansę na szybsze zaplanowanie upragnionego relaksu w niezwykle ekskluzywnych wnętrzach usytuowanych tuż przy samej plaży. Zaskakująca decyzja o wcześniejszym zaproszeniu letników podzieliła jednak internautów.

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Hotel Gołębiewski - zdjęcia wnętrz i budynku

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Przyspieszenie otwarcia hotelu Gołębiewski wywołało niezadowolenie

Okazuje się jednak, że wyznaczona data otwarcia hotelu Gołębiewski nie wszystkim przypadła do gustu. Choć dla wielu osób to długo wyczekiwana wiadomość, nie brakuje także głosów krytyki. W sieci pojawiło się wiele komentarzy pełnych rozczarowania, a część internautów przyznaje wprost, że decyzja inwestora wywołała u nich niesmak. Skąd tak emocjonalne reakcje? O powodach szerzej pisaliśmy w naszym wcześniejszym artykule: Potężna krytyka hotelu Gołębiewski w Pobierowie. "Jestem zniesmaczona".