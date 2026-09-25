Stała baza wojsk USA w Polsce. Przedsiębiorcy wskazują najlepszą lokalizację dla zagranicznych żołnierzy

Gdzie powstanie amerykańska baza wojskowa w Polsce?

Dyskusje nad budową regularnego kompleksu dla armii Stanów Zjednoczonych w naszym kraju stają się coraz głośniejsze. Pod uwagę brane są między innymi tereny w województwach lubuskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim. Reprezentanci sektora biznesowego z tego ostatniego regionu są całkowicie przekonani, że to właśnie okolice Szczecina dysponują najbardziej sprzyjającymi warunkami do realizacji tego strategicznego przedsięwzięcia.

Szczecin jako lokalizacja bazy wojsk USA. Poznaliśmy argumenty ekspertów

Specjaliści zwracają uwagę na zaplecze infrastrukturalne Pomorza Zachodniego, które odgrywa pierwszoplanową rolę dla strategii obronnej Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz państwa polskiego. Na tym obszarze od dawna funkcjonuje placówka NATO oraz duży obiekt szkoleniowy w Drawsku Pomorskim. Ogromnym plusem tego terytorium jest też bliskie sąsiedztwo zachodniej granicy i dogodny dostęp do infrastruktury portowej w Świnoujściu i Szczecinie.

Środowisko biznesowe zauważa ponadto, że ewentualne rozlokowanie sił zbrojnych USA znacząco poprawiłoby bezpieczeństwo niezwykle ważnych punktów na mapie regionu. Mowa tu przede wszystkim o kluczowym terminalu gazowym w Świnoujściu, Zakładach Chemicznych Police oraz całym lokalnym węźle przeładunkowym.

- Bezpieczeństwo jest tematem, który najbardziej interesuje obecnie opinię publiczną. Baza wojsk USA w regionie będzie gwarantem tego, że w naszym regionie to bezpieczeństwo będzie na najwyższym poziomie. Trudno jest wyobrazić sobie lepszą polisę ubezpieczeniową dla regionu, naszej infrastruktury i biznesu niż właśnie obecność amerykańskich wojsk. Potencjał, jaki USA może zaproponować region jest absolutnie niepowtarzalny. Mamy port, dostęp do dróg wodnych, doskonałą infrastrukturę drogową i przestrzeń, którą można zagospodarować na bazę wojskową. Nasza wyższość to także dostęp do Niemiec, co w przypadku potencjalnego zagrożenia również jest istotne, by proponować mieszkańcom i krajowi jeszcze lepszą ochronę – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Amerykańska baza wojskowa jako impuls dla lokalnej gospodarki

Lokalny biznes argumentuje, że profity z takiej decyzji wykraczałyby daleko poza same kwestie militarne. W ocenie ekspertów stacjonowanie zachodnich żołnierzy zadziałałoby jak magnes na ogromny kapitał zagraniczny, duże firmy oraz rzeszę zupełnie nowych rezydentów.

Utworzenie stałego garnizonu dla amerykańskich wojskowych przyniosłoby również gigantyczny zastrzyk gotówki dla regionalnych dostawców i podwykonawców. Zjawisko to bezpośrednio napędziłoby wzrost sektora usługowego, transportowego i logistycznego na terenie całego województwa.

- Stała baza to przypływ mieszkańców. Obecność wojsk USA działa jak najlepsza polisa ubezpieczeniowa dla międzynarodowego kapitału. Globalne koncerny znacznie chętniej lokują fabryki, centra logistyczne i biura w regionach o najwyższym poziomie stabilności geopolitycznej. Armia amerykańska będzie na pewno zakupywać produkty od naszych dostawców, to będzie także impuls rozwojowy dla transportu i dla logistyki. Bilans korzyści jest duży i sprawia, że nasi mieszkańcy oraz przedsiębiorcy czują się po prostu lepiej chronieni, chętniej inwestują – podkreśla Hanna Mojsiuk.

Baltic Economic Congress w Szczecinie. Głównym tematem bezpieczeństwo i baza wojskowa

Sprawa ewentualnego umiejscowienia tak ważnego obiektu zostanie obszernie omówiona podczas nadchodzącego Baltic Economic Congress, o czym poinformowała Północna Izba Gospodarcza. Jesienne wydarzenie będzie idealną przestrzenią do podjęcia debat nad bezpieczeństwem militarnym na Pomorzu Zachodnim.

Członkowie tego gremium wyrażają ogromną nadzieję na pełne zjednoczenie sceny politycznej w sprawie tak istotnego kroku. Zdaniem ekspertów ewentualne ustalenia dotyczące zagranicznego kontyngentu muszą zapadać niezależnie od panujących na górze nastrojów, kładąc największy nacisk na nienaruszalność kraju i obronę kluczowej infrastruktury.

- Bardzo czekamy na decyzję w tym temacie i liczymy na to, że politycy w Polsce ponad podziałami będą działać, by baza w Polsce powstała. Podczas Baltic Economic Congress będziemy dyskutowali o tym, że rozwój gospodarczy jest niemożliwy bez zapewnienia przedsiębiorcom komfortu i bezpieczeństwa inwestycji. Potrzeba nam lepszego i pewniejszego bezpieczeństwa cybernetycznego oraz zabezpieczenia infrastruktury krytycznej. To ważne dla naszych łańcuchów dostaw. To horyzontalne zabezpieczenie jest ważne dla wszystkich firm, od MŚP przez wielkie korporacje – mówi prezes PIG.

Szczecińskie kongresy biznesowe wystartują dokładnie 15 października i to wtedy uczestnicy dogłębnie przeanalizują bezpośredni wpływ wojska na postęp gospodarczy regionu. Informacje te opierają się na najnowszych doniesieniach i komunikatach Północnej Izby Gospodarczej.

Sonda Czy Pomorze Zachodnie to dobra lokalizacja dla amerykańskiej bazy wojskowej? Tak Nie Nie mam zdania